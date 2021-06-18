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18.06.2021 16:16
Рубрика: Спорт

В семье вратаря сборной России и «Краснодара» Сафонова родилась дочь

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Маргарита Полякова/РГ Фото: Маргарита Полякова/РГ
Фото: Маргарита Полякова/РГ

В семье голкипера футбольного клуба "Краснодар" и сборной России Матвея Сафонова сегодня родилась дочь. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
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"18 июня в семье Матвея Сафонова и его супруги Анастасии произошло радостное событие: у них родилась дочь. Малышку назвали Майя", - рассказали в ФК "Краснодар".

Напомним, в минувшую среду Матвей впервые сыграл в составе сборной России на Евро-2020 в поединке против команды Финляндии.

Стоит отметить, что для 22-летнего Сафонова уже одно только попадание в заявку на турнир - большое достижение. Талантливый вратарь получил вызов в сборную на решающие осенние матчи Лиги наций, однако после положительного теста на коронавирус отправился домой. Затем последовала тяжелая травма, из-за которой он пропустил почти четыре месяца, И неожиданно для многих получил вызов на заключительный сбор перед первенством континента.

- Я был немного не готов, потому что понимал: моя травма, набор формы не позволили показать все, что я умею. Наверное, в сезоне я показывал не самую лучшую форму, но к его концу поднабрал. Хочу сказать спасибо за доверие, за шанс проявить себя, тренироваться, быть в команде в столь важный период, - признался он журналистам после первой тренировки.

В контрольном поединке перед первенством континента он дебютировал за сборную, выйдя в середине второго тайма на замену в поединке с Польшей.

А после разгромного поражения на старте Евро-2020 от бельгийцев наставник нашей сборной Станислав Черчесов доверил Сафонову место в воротах в следующем поединке - с командой Финляндии. Уверенные действия Матвея в "рамке" в этой встрече помогли россиянам победить со счетом 1:0 и продолжить борьбу за выход в плей-офф турнира.

Кстати

Матвей Сафонов родился в столице Кубани 25 февраля 1999 года. Воспитанник Академии ФК "Краснодар", свой первый матч за основной состав "быков" провел 13 марта 2017 года (всего на сегодняшний день в РПЛ, Кубке России и еврокубках - 102). За юношескую и молодежную сборные России выходил на поле в 37 встречах. Пропустил из-за травмы финальный турнир молодежного Евро - 2020 в Венгрии. Первого июня дебютировал в составе главной национальной команды страны на поединке с поляками во Вроцлаве. А 16 июня впервые вышел на поле в официальном поединке за национальную команду в матче с Финляндией.

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