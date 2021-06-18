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Рубрика: Спорт

Профи на воротах

Игроки НХЛ признали Василевского лучшим голкипером
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 133(8484)
Вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский признан лучшим голкипером сезона-2020/21 в Национальной хоккейной лиге по версии хоккеистов.

В 2019 году Василевский стал обладателем официального приза "Везина Трофи". Но признание коллег всегда приятно и почетно. Как сообщает пресс-служба Ассоциации игроков лиги, в опросе приняли участие 490 хоккеистов. За 26-летнего россиянина отдали 54,12 процента голосов. Второе место занял вратарь "Вегас Голден Найтс" Марк-Андре Флери (8,88 процента), третье - голкипер "Монреаль Канадиенс" Кэри Прайс (8,25).

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Для подкрепления результатов голосования - немного статистики. В регулярном чемпионате текущего сезона Василевский провел 42 матча и одержал 31 победу, отстояв "на ноль" в пяти встречах. Процент отраженных бросков составил 92,5 процента. В плей-офф голкипер "Тампы" принял участие в 13 матчах, выиграв девять из них. Процент отраженных бросков - 93,3 процента.

Напомним, "Тампа" является действующим обладателем Кубка Стэнли. Сейчас "молнии" также продолжают борьбу за титул. В полуфинале они проводят серию с "Нью-Йорк Айлендерс". Счет пока равный - 1:1.

По итогам сезона энхаэловцы отметили и нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина. По мнению игроков, у нашего форварда - лучший бросок. За Ови проголосовали 48,95 процента опрошенных. В тройке также форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс (28,78 процента) и Ши Уэбер из "Монреаль Канадиенс" (5,04).

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