Американец Райен Краузер установил рекорд мира в толкании ядра

В этом олимпийском году мировые рекорды бьют не только в беге на стайерские дистанции.

На отборочных состязаниях американских легкоатлетов в Юджине серебряный медалист чемпионата мира и обладатель мирового рекорда для закрытых помещений, установленного в начале года, с самого начала турнира был настроен очень серьезно. В квалификации толкнув ядро на 22 м 92 см.

Совершив ряд великолепных попыток в финале, Райен Краузер, как сообщается в пресс-релизе Уорлд Атлетикс, своим четвертым толчком произвел фурор - 23 м 37 см. Прежний рекорд-старикан, установленный Рэнди Барнсом еще в 1990-м, улучшен сразу на 25 см. А в пятой попытке и этот феноменальный результат мог бы быть превзойден, не соверши атлет небольшую ошибку.