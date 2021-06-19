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19.06.2021 13:34
Рубрика: Спорт

Американец Райен Краузер установил рекорд мира в толкании ядра

Текст: Николай Долгополов
Фото: ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

В этом олимпийском году мировые рекорды бьют не только в беге на стайерские дистанции.

Еще 35 российских легкоатлетов получили нейтральный статус

На отборочных состязаниях американских легкоатлетов в Юджине серебряный медалист чемпионата мира и обладатель мирового рекорда для закрытых помещений, установленного в начале года, с самого начала турнира был настроен очень серьезно. В квалификации толкнув ядро на 22 м 92 см.

Совершив ряд великолепных попыток в финале, Райен Краузер, как сообщается в пресс-релизе Уорлд Атлетикс, своим четвертым толчком произвел фурор - 23 м 37 см. Прежний рекорд-старикан, установленный Рэнди Барнсом еще в 1990-м, улучшен сразу на 25 см. А в пятой попытке и этот феноменальный результат мог бы быть превзойден, не соверши атлет небольшую ошибку.

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