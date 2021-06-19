Англия не смогла обыграть Шотландию на Евро-2020

В Лондоне на стадионе "Уэмбли" встречались сборные Англии и Шотландии. Соперничество этих команд - старейшее в мире. Нынешний матч стал для команд 115-м. И пусть ФИФА часть встреч между этими командами не признает, их принципиальность от этого не меняется.

В рейтинге ФИФА англичан от их соседей отделяет всего-то 25 позиций, но за последние годы шотландская команда не частый участник подобных турниров. Шотландцы заметно уступают англичанам по составу, у них нет таких звезд как Гарри Кейн или Рахим Стерлинг, но в одном они точно не хуже - в желании бороться на поле.

Матч в итоге не получился ярким, хотя превосходство сборной Англии в технике было ощутимым. Шотландцы мужественно сражались на каждом метре поля, не давая сопернику пространства и времени для принятия решения. При любой возможности они шли вперед.

В итоге поединок завершился боевой нулевой ничьей, которая оставляет шансы на выход в плей-офф всем четырем командам группы. В заключительном туре Англия сыграет с Чехией, также набравшей 4 очка после двух матчей, а Хорватия и Шотландия, набравшие по одному очку, встретятся друг с другом.