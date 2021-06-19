ЦСКА, УНИКС и "Зенит" выступят в Евролиге

Названы все участники следующего сезона баскетбольной Евролиги. Россию в этом турнире снова будут представлять три клуба.

Баскетбольная Евролига определила всех участников турнира сезона 2021/22 годов. Они были утверждены по итогам заседания Совета директоров компании ЕСА, являющейся организатором турнира.

В число участников попали три российских клуба. Московский ЦСКА имеет долгосрочную лицензию для игры в Евролиге. В следующем сезоне вместе с армейцами выступит финалист Кубка Европы казанский УНИКС.

Не осталось без внимания Евролиги выступление "Зенита" из Санкт-Петербурга, который в минувшем сезоне вышел в плей-офф, где в напряженной борьбе уступил Барселоне". Как и сообщалось ранее, клуб из Санкт-Петербурга получил специальное приглашение.

Окончательное решение о списке участников 8 июля примет совет акционеров Евролиги.