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19.06.2021 00:45
Рубрика: Спорт

ЦСКА, УНИКС и "Зенит" выступят в Евролиге

Текст: Максим Домчев
Фото: Михаил Сербин / РИА Новости Фото: Михаил Сербин / РИА Новости
Фото: Михаил Сербин / РИА Новости

Названы все участники следующего сезона баскетбольной Евролиги. Россию в этом турнире снова будут представлять три клуба.

Фото: vtb-league.com
Еремин о том, почему УНИКС проиграл ЦСКА домашние матчи в финале Единой лиги

Баскетбольная Евролига определила всех участников турнира сезона 2021/22 годов. Они были утверждены по итогам заседания Совета директоров компании ЕСА, являющейся организатором турнира.

В число участников попали три российских клуба. Московский ЦСКА имеет долгосрочную лицензию для игры в Евролиге. В следующем сезоне вместе с армейцами выступит финалист Кубка Европы казанский УНИКС.

Не осталось без внимания Евролиги выступление "Зенита" из Санкт-Петербурга, который в минувшем сезоне вышел в плей-офф, где в напряженной борьбе уступил Барселоне". Как и сообщалось ранее, клуб из Санкт-Петербурга получил специальное приглашение.

Окончательное решение о списке участников 8 июля примет совет акционеров Евролиги.

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