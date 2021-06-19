Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Франции

В субботу на автодроме в Ле-Кастелле состоялась квалификация перед воскресной гонкой "Формулы-1".

Лучше всех с трассой справился пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, показавший в лучшей попытке результат 1 минута 29,990 секунды.

Второе время у действующего чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса", который проиграл 0,258 секунды. Третьим стал его партнер по команде финн Валттери Боттас.

Впервые в нынешнем сезоне во второй сегмент квалификации смог пройти пилот команды "Хаас". Им оказался не россиянин Никита Мазепин, а немец Мик Шумахер, показавший 15-й результат. При этом он разбил свой болид.

Мазепин на старт гонки уйдет 18-м. Хуже него к квалификации выступили Лэнс Стролл из "Астон Мартин" и Юки Цунода из "Альфа Таури".