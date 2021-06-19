Источник: Капризов вернется в ЦСКА ради Олимпиады

Главный претендент на титул лучшего новичка Национальной хоккейной лиги россиянин Кирилл Капризов может вернуться в ЦСКА.

Причиной доя такого неожиданного шага может стать Олимпиада 2022 года. Как сообщил в Twitter журналист Кевин Уикз, игрок хотел бы выступить на Играх.

Он добавил, что переговоры между Капризовым и "Миннесотой" о новом контракте "похолодели". Нынешнее соглашение игрока истекает этим летом. "Он сейчас в Москве и думаю, что ЦСКА заинтересован в подписании контракта с ним", - написал он.

Ранее сообщалось о желании руководства "Миннесоты" предложить Капризову восьмилетний контракт с зарплатой 8 миллионов долларов в год.

24-летний россиянин в дебютном сезоне забросил 27 шайб и сделал 24 передачи, став лучшим бомбардиром среди новичков.