"Монреаль" повел в полуфинальной серии Кубка Стэнли против "Вегаса"

"Монреаль" выиграл третий матч полуфинальной серии у "Вегаса" - 3:2. Канадский клуб вышел вперед по победам - 2-1.

В ночь на субботу в НХЛ прошел третий матч серии между "Вегасом" и "Монреалем". До этого команды одержали по одной победе.

Первый период прошел в упорной борьбе и не подарил любителям хоккея голов. На 24-й минуте игравший в гостях "Вегас" открыл счет после броска Николя Руа. Прошло чуть больше 30 секунд и на табло уже горели две единички. Коул Кофилд, проводящий свой первый сезон в НХЛ, сумел огорчить голкипера гостей Марка-Андре Флери.

В самом начале третьего периода Алекс Пьетранджело снова вывел "рыцарей" вперед. И когда оставалось играть чуть менее двух минут ошибка многоопытного голкипера "Вегаса" Флери помогла хозяевам отыграться. Он поехал за ворота, чтобы остановить шайбу, но она выскочила на пятачок, где Джош Андерсон переправил ее в пустые ворота.

Он же и принес "Монреалю" победу в овертайме - 3:2.