Мужская сборная РФ по баскетболу победила в контрольном матче Турцию

Мужская сборная России по баскетболу в рамках подготовки к стартующему 29 июня в Хорватии турниру олимпийской квалификации провела в Стамбуле повторный контрольный матч против сборной Турции и уверенно победила со счетом 77:64.

"Спарринги" в Турции стали вторым этапом соревновательной подготовки россиян к олимпийскому отбору. Ранее наша команда приняла участие в международном турнире Energia Cup в польском городе Гливице, где в полуфинале разгромно одолела Тунис (69:42), а затем в решающем матче убедительно взяла верх и над хозяевами площадки - 78:63. В этой встрече отлично проявил себя наш центровой Тимофей Мозгов, набравший 20 очков.

Из Польши команда вернулась в Москву, где произошли качественные изменения в боевом составе. К сборной присоединились игроки чемпиона России и Единой лиги ЦСКА Семен Антонов и Иван Ухов. Увы, их одноклубник Никита Курбанов не смог этого сделать исключительно из-за болезни.

В Стамбуле в распоряжении главного тренера Сергея Базаревича были следующие баскетболисты (всего 14 игроков): защитники - Евгений Бабурин, Артем Комолов, Иван Стребков (все - БК "Нижний Новгород"), Антон Карданахишвили (ЦСКА-2, Москва), Михаил Кулагин ("Енисей", Красноярск), Григорий Мотовилов ("Локомотив-Кубань", Краснодар), Иван Ухов (ЦСКА); форварды - Семен Антонов (ЦСКА), Антон Астапкович, Андрей Воронцевич (оба - БК "Нижний Новгород"), Филипп Гафуров (ЦСКА-2), Антон Квитковских ("Автодор", Саратов); центровые - Владимир Ивлев ("Парма", Пермь), Тимофей Мозгов ("Химки", Московская область). В "горячем" резерве в Москве оставались форвард "Химок" Евгений Валиев и центровой "Нижнего Новгорода" Степан Гонтарь.

Результат первого матча в Стамбуле совсем не показателен (наше поражение - 62:80). Во-первых, россияне приземлились в Турции всего за несколько часов до игры. Во-вторых, по изначальному расписанию в городе двух континентов должны были проходить не отдельные спарринги, а полноценный международный турнир с участием еще и Венесуэлы, но южноамериканцы из-за ковидных проблем отсутствовали. И в-третьих, Базаревич предпочел распределить игровое время между своими подопечными так, чтобы у всех была возможность проявить себя, плюс в обновленном составе нащупывались отдельные игровые связи, пробовались разные атакующие комбинации и защитные системы.

Зато в субботнем противостоянии россияне показали свою мощь (77::4, это "плюс 13") и абсолютную боеспособность в преддверии олимпийского отбора. Одна из ведущих команд Европы и мира сборная Турции была огорчена в присутствии небольшого, правда, количества своих болельщиков. Хотя встреча была показана в прямом эфире на телеканалах как в Турции, так и в России.

Счет матча по четвертям (от России) - 15:14, 19:17, 22:14, 21:19. Самыми результативными у победителей стали Воронцевич (14), Ивлев (11) и Антонов (11). Во второй половине игры наша команда совершила два ключевых рывка - 10:0 и 15:1. Когда тремя подряд дальними попаданиями отличились Ухов, Антонов и Карданахишвили, преимущество России выросло до нокаутирующих оппонента "плюс 20" - 71:51. Интересно, то за весь матч точные трехочковые броски записали себе в актив сразу восемь баскетболистов команды гостей.

Теперь из Турции наша команда отправляется в баскетбольную Мекку Литвы, город Каунас. Здесь 22 июня играем с хозяевами, 23-го - со сборной Доминиканской Республики.