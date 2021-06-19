Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Результаты Участники
19.06.2021 15:28
Рубрика: Спорт

Заболотный рассказал о схеме сборной России с двумя нападающими

Текст: Максим Домчев
Нападающий сборной России Антон Заболотный. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Нападающий сборной России Антон Заболотный. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Нападающий сборной России Антон Заболотный. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Нападающий сборной России Антон Заболотный рассказал о подготовке к решающему матчу группового раунда Евро-2020 против Дании.

Фото: iStock
Эксперты раскрыли рацион футболистов на Евро-2020 и его стоимость

По словам форварда, в пятницу состоялось теоретическое занятие, на котором тренерский штаб команды тщательно разобрал прошедший матч против Финляндии. Он добавил, что смотреть игру датской сборной команда будет позже.

Заболотного попросили прокомментировать тот факт, что на счету сборной России пока всего один забитый мяч.

"Мне сложно об этом судить. Не только у нашей сборной такие показатели. Команда всегда работает над реализацией, мы тренируем это. Тут уже все зависит от того, как пойдет игра", - цитирует футболиста "Матч ТВ".

Также Заболотный рассказал, что на тренировках команда отрабатывает разные варианты игры, в том числе и в два нападающих.

"Эта схема, на которую мы всегда можем перестроиться и не только на нее, у нас много разных вариантов игры. Все будет зависеть от сценария матча. С партнерами по атаке естественно комфортно. Скоро месяц как работаем вместе, и уже более-менее сыгрались с Дзюбой и Соболевым. Все зависит от решения тренера, по какой схеме будем играть", - сказал он.

Новости чемпионата
Кузяев ответил на слова Бузовой об игре сборной России 14:37
Француз Тюрпен рассудит сборные России и Дании 12:28
Полиция арестовала 30 человек в Лондоне после матча Англия-Шотландия 12:26
Португалия - Германия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 01:05
Сборная России отправится в Данию на матч Евро-2020 за сутки до игры 12:55

Сборная России отправится в Данию на матч Евро-2020 за сутки до игры 12:55

Сборная России по футболу отправится в Копенгаген на заключительный матч группового раунда Евро-2020 на сутки позже, чем планировалось. Такое решение принял тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым

Англия не смогла обыграть Шотландию на Евро-2020 00:04

Англия не смогла обыграть Шотландию на Евро-2020 00:04

Сборная Англии в матче второго тура группового раунда чемпионата Европы по футболу не смогла переиграть Шотландию - 0:0. Ничья оставляет шансы на выход в плей-офф всем четырем командам группы

Сборная Нидерландов досрочно заняла первое место в группе "С" 18.06.2021

Сборная Нидерландов досрочно заняла первое место в группе "С" 18.06.2021

Вслед за Италией и Бельгией путевку в плей-офф чемпионата Европы завоевала и сборная Нидерландов, досрочно заняв первое место в группе "С". Голландцы довольно уверенно справились с Австрией - 2:0, одержав свою уже вторую победу на турнире

Хорватия ушла от поражения в матче против Чехии 18.06.2021

Хорватия ушла от поражения в матче против Чехии 18.06.2021

Сборные Чехии и Хорватии сыграли вничью 1:1 в матче второго тура группового раунда чемпионата Европы. Вице-чемпионы мира хорваты очень осложнили себе выход из группы. В третьем матче им необходимо будет обыгрывать неуступчивых шотландцев