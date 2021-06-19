Заболотный рассказал о схеме сборной России с двумя нападающими

Нападающий сборной России Антон Заболотный рассказал о подготовке к решающему матчу группового раунда Евро-2020 против Дании.

По словам форварда, в пятницу состоялось теоретическое занятие, на котором тренерский штаб команды тщательно разобрал прошедший матч против Финляндии. Он добавил, что смотреть игру датской сборной команда будет позже.

Заболотного попросили прокомментировать тот факт, что на счету сборной России пока всего один забитый мяч.

"Мне сложно об этом судить. Не только у нашей сборной такие показатели. Команда всегда работает над реализацией, мы тренируем это. Тут уже все зависит от того, как пойдет игра", - цитирует футболиста "Матч ТВ".

Также Заболотный рассказал, что на тренировках команда отрабатывает разные варианты игры, в том числе и в два нападающих.

"Эта схема, на которую мы всегда можем перестроиться и не только на нее, у нас много разных вариантов игры. Все будет зависеть от сценария матча. С партнерами по атаке естественно комфортно. Скоро месяц как работаем вместе, и уже более-менее сыгрались с Дзюбой и Соболевым. Все зависит от решения тренера, по какой схеме будем играть", - сказал он.