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20.06.2021 23:25
Рубрика: Спорт

"Оранжевое" настроение

Лидер Нидерландов Мемфис осуществил мечту, перейдя в "Барселону" по ходу Евро
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 134(8485)
Пока европейские сборные борются за титул на первенстве континента, ведущие клубы выходят на трансферный рынок. Некоторые из них прямо во время Евро-2020 покупают игроков, участвующих в нем.
Депай неоднократно признавался, что с детства мечтал играть за "Барселону". Фото: AP Депай неоднократно признавался, что с детства мечтал играть за "Барселону". Фото: AP
Депай неоднократно признавался, что с детства мечтал играть за "Барселону". Фото: AP

Как пример - Мемфис Депай. Лидер Нидерландов наконец осуществил свою мечту и присоединился к "Барселоне". Контракт подписан на два года, медосмотр для каталонцев футболист прошел в стане национальной команды.

Фото: EPA-EFE/Neil Hall
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- Наконец-то все официально. Я перехожу в "Барселону" и чрезвычайно взволнован по этому поводу. Сбылась моя мечта выступать за самый большой клуб мира с лучшими фанатами. Я с нетерпением жду возможности сыграть перед заполненными трибунами, - отметил Мемфис.

Не секрет, что главный тренер "Барселоны" Рональд Куман, работавший с Депаем в сборной Нидерландов, еще прошлым летом хотел приобрести этого игрока. Однако год назад трансфер так и не состоялся, а теперь, когда контракт Мемфиса с французским "Лионом" истек, он перешел в стан "сине-гранатовых" бесплатно в качестве свободного агента.

- Я хотел пригласить Депая еще раньше. Реальный шанс был в январе, но что-то не срослось. Очень рад, что наконец все вопросы улажены и он присоединится к нам.

Отметим, что на Евро Депай провел оба матча Нидерландов на групповой стадии. Несмотря на гол в ворота Австрии, Мемфис удостоился критики после дебютного матча на турнире против Украины (3:2). Впрочем, по словам главного тренера "оранжевых" Франка Де Бура, Депай проявит себя в решающий момент.

- На турнире нужно освоиться. Это касается и единения, превращения в команду. Это касается и освоения системы игры. Мы обсуждаем, в чем можем прибавить, что получилось хорошо, а над чем еще нужно поработать. Мемфис может прибавить по ходу чемпионата. Он сыграет важную роль в предстоящих матчах, когда это действительно потребуется. Я уверен, что так и будет. Он знает, что может играть лучше, однако дайте нам время освоиться на турнире, - подчеркнул Де Бур.

Фото: MB Media/Getty Images
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Новым одноклубником Депая по "Барселоне" может стать Робин Гозенс. Защитник немецкой сборной, ставший лучшим игроком матча с Португалией (4:2) на Евро, привлек внимание представителей каталонского клуба. По информации зарубежных СМИ, представители "сине-гранатовых" уже связались с агентом Гозенса и руководством итальянской "Аталанты".

Еще один вопрос, волнующий болельщиков "Барселоны", - сумеет ли клуб договориться о продлении контракта с Лионелем Месси. Соглашение аргентинца истекает в конце июня. Переговоры идут, но пока что никаких официальных объявлений не последовало.

- У нас хорошие перспективы. Я знаю, что клуб усердно работает, чтобы выстроить конкурентоспособную команду, которая будет лучше, чем в прошлом году. Мы всегда говорили, что Месси должен закончить карьеру в "Барсе". Надеюсь, скоро этот вопрос будет решен, - сказал Куман.

Тем временем

Сборная Аргентины одержала первую победу на Кубке Америки-2021. В матче второго тура группового этапа "альбиселеста" обыграла одного из своих конкурентов в битве за титул - Уругвай (1:0). Эта встреча преподносилась всеми как противостояние двух друзей - Лионеля Месси и Луиса Суареса. Не секрет, что Месси был очень разочарован уходом Суареса из "Барселоны" минувшим летом. Собственно, продажа уругвайца была одной из причин публичного выступления Лео с критикой в адрес руководства "сине-гранатовых". Несмотря на жесткую позицию аргентинца, Луис был продан в "Атлетико" и стал чемпионом Испании. Однако на Кубке Америки у Месси свои задачи. Он намерен впервые в карьере завоевать трофей со сборной. По первым двум матчам сложно сказать, насколько Аргентина близка к мечте. Но если говорить непосредственно о капитане "альбиселесты", то он в порядке: в дебютном поединке Месси забил в ворота Чили (1:1), а с Уругваем отметился результативной передачей на Гвидо Родригеса. В группе "В" Аргентина делит первую строчку с Чили, которая на выходных обыграла Боливию со счетом 1:0. В активе этих команд по четыре очка. Далее с тремя очками идет Парагвай, уругвайцы и боливийцы пока не набрали ни одного очка. Ранее две крупные победы на старте турнира одержали хозяева соревнований бразильцы. "Желто-зеленые" разгромили сначала Венесуэлу (3:0), а затем забили четыре безответных мяча Перу.

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