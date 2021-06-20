Еще до старта Евро многие эксперты называли Италию чуть ли не одним из главных фаворитов турнира. Результаты "Скуадры адзурры" в последнее время и правда впечатляют: команда выиграла во всех десяти поединках квалификации на первенство Европы, а в финальной стадии соревнований стала первой командой, обеспечившей себе участие в плей-офф.

Нельзя не отметить работу бывшего тренера "Зенита" Роберто Манчини, возглавляющего итальянскую сборную. После непопадания на чемпионат мира-2018 Манчини принял команду, которой предстояло пережить смену поколений. И пока, если судить по выступлениям Италии, специалист отлично справляется со своей работой.

По словам Манчини, его футболисты вполне могут замахнуться на победу в турнире. К слову, "Скуадра адзурра" становилась чемпионом Европы один раз: было это в далеком 1968 году. С тех пор команда дважды участвовала в финале и один раз завоевала бронзовые медали.

- На Евро играют такие команды, как Франция, Португалия, Бельгия. Одна из этих сборных - чемпион мира, вторая - Европы, а третья возглавляет рейтинг ФИФА. Сами видите, какая здесь бешеная конкуренция. Эти коллективы создавались в течение нескольких лет, и, естественно, они продвинулись дальше нас. Однако в футболе может случиться всякое. Не стоит принимать что-либо как должное. Мои игроки уже проявили характер и показали, на что они способны. Да, я верю в нашу победу, - признался Манчини.

Несмотря на фактическое отсутствие турнирной мотивации, Италия выставила против Уэльса далеко не резервный состав. Да, остались в запасе Инсинье и Чиро Иммобиле, зато появились Федерико Кьеза и Андреа Белотти. Создав несколько моментов в начале встречи, хозяева открыли счет лишь к концу тайма: на 39-й минуте отличился Маттео Пессина. Этот гол так и остался единственным в матче, хотя валлийцы во втором тайме остались в меньшинстве после удаления Итана Ампаду.

30 матчей подряд не проигрывает Италия, что является повторением рекорда этой сборной

В параллельном матче Швейцария в судьбоносной для себя встрече играла с Турцией. "Янычары" фактически лишились реальных шансов на выход в плей-офф, уступив в стартовых двух поединках. У швейцарцев же был шанс пробиться в следующий раунд, но для этого им надо было обязательно побеждать. Команда Владимира Петковича справилась со своей задачей, выиграв со счетом 3:1.

Таким образом, Италия финишировала в группе "А" на первом месте с девятью очками, далее расположились Уэльс и Швейцария, набравшие по четыре очка. За счет лучшей разницы мячей вторую строчку заняли валлийцы. Теперь швейцарцам остается ждать результатов матчей последнего тура в других группах.

Отметим, что вслед за Италией в плей-офф Евро вышли также Нидерланды и Бельгия. Эти команды набрали максимальное количество очков в стартовых двух турах и досрочно решили вопрос с выходом из группы.

Между тем

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду установил очередной рекорд. Он стал первым игроком в истории, забившим не менее трех голов в трех розыгрышах чемпионата Европы подряд. Но если в первом матче на Евро дубль Криштиану принес его команде победу над Венгрией (3:0), то во втором даже его усилий оказалось недостаточно, чтобы португальцы набрали очки. Подопечные Фернанду Сантуша уступили в Мюнхене Германии (2:4), осложнив себе задачу по выходу в плей-офф. В этой группе под литерой "F" с четырьмя очками лидируют французы, сыгравшие вничью с Венгрией во втором туре. Далее идут Германия с Португалией (по три балла) и венгры (одно очко). В эту среду, 23 июня, португальцы встретятся с Францией, а венгры отправятся в гости к немцам.