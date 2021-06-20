"Корейский зомби" победил Иге на турнире UFC

Корейский боец Чон Чхан Сон, более известный по прозвищу "Корейский зомби", победил американца Дэна Иге в главном поединке турнира UFC в Лас-Вегасе. Корейский спортсмен занимает четвертую строчку в рейтинге в полулегком весе, его соперник перед боем шел восьмым и рассчитывал опередить соперника.

Бой продлился все отведенные пять раундов. Кореец по ходу большинства раундов имел солидное преимущество, причем как в стойке, так и в борьбе. Поэтому неудивительно, что все трое арбитров отдали победу "Корейскому зомби" - дважды 49:46 и один судья сумел увидеть победу Иге в двух раундах - 48:47.

После победы Чон Чхан Сон заявил о надежде на чемпионский поединок. Ранее в рамках этого шоу свой бой провел 43-летний российский тяжеловес Алексей Олейник. Он в трех раундах уступил Сергею Спиваку из Молдавии - все три судьи отдали сопернику победу с одинаковым счетом 28-29.