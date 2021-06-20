Новости

Защитник "Айлендерс" отразил бросок в пустые ворота: видео 07:27
"Корейский зомби" победил Иге на турнире UFC 07:18
К Земле приблизится астероид размером с две Статуи свободы 07:01
28 спасений Варламова помогли "Айлендерс" обыграть "Тампу" 06:44
В двух районах Приамурья введен режим ЧС из-за паводков 06:43
Олейник проиграл Спиваку на турнире UFC в Лас-Вегасе 06:25
В Приморье во время взрывных работ осколок породы пробил крышу дома 06:20
Первый случай "черной плесени" зарегистрирован в Аргентине 05:57
Власти помогут пострадавшим и семьям погибших при крушении самолета в Кузбассе 03:57
Путин: Необходимо наращивать в стране темпы вакцинации от коронавируса 03:34
Мэр Ялты заявила о стабилизации ситуации в регионе после наводнения 03:00
Синоптики рассказали, как долго продержится аномальная жара в Москве 02:43
Президент России поздравил медиков с профессиональным праздником 01:28
Митрополит Иларион надеется, что РПЦ признает подлинность царских останков. 00:22
Митрополит Иларион поддержал решения по вакцинации 60% работников ряда сфер. 00:16
Драпкина рассказала, как может проходить ревакцинация от коронавируса 19.06.2021
Исаев: Предвыборную программу ЕР обсудит с избирателями 19.06.2021
Государства Западной Африки перейдут на единую валюту в 2027 году 19.06.2021
Водолазы повторно исследуют затонувший паром "Эстония" 19.06.2021
В Минздраве рассказали, как будут обследовать переболевших COVID-19 19.06.2021
Кабмин выделит 320 млн на изучение коллективного иммунитета к COVID-19 19.06.2021
Мишустин назначил нового заместителя главы Минцифры 19.06.2021
На горящем складе в Лужниках оказалось 15 тонн взрывчатых веществ 19.06.2021
В Москве введен "оранжевый" уровень опасности 19.06.2021
В Петербурге обновлен 116-летний температурный рекорд 19.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
20.06.2021 07:18
Рубрика: Спорт

"Корейский зомби" победил Иге на турнире UFC

Текст: Максим Домчев

Корейский боец Чон Чхан Сон, более известный по прозвищу "Корейский зомби", победил американца Дэна Иге в главном поединке турнира UFC в Лас-Вегасе. Корейский спортсмен занимает четвертую строчку в рейтинге в полулегком весе, его соперник перед боем шел восьмым и рассчитывал опередить соперника.

Фото: UFC
Россиянин Евлоев победил Даводу на турнире UFC 263

Бой продлился все отведенные пять раундов. Кореец по ходу большинства раундов имел солидное преимущество, причем как в стойке, так и в борьбе. Поэтому неудивительно, что все трое арбитров отдали победу "Корейскому зомби" - дважды 49:46 и один судья сумел увидеть победу Иге в двух раундах - 48:47.

После победы Чон Чхан Сон заявил о надежде на чемпионский поединок. Ранее в рамках этого шоу свой бой провел 43-летний российский тяжеловес Алексей Олейник. Он в трех раундах уступил Сергею Спиваку из Молдавии - все три судьи отдали сопернику победу с одинаковым счетом 28-29.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды