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20.06.2021 18:03
Рубрика: В мире

Токийские страдания

В Японии резко растет число сторонников полной отмены Олимпиады
Текст: Илья Трисвятский
Ровно через месяц, 21 июля, должны пройти первые соревнования по программе перенесенных на год летних Игр ХХХII Олимпиады "Токио-2020". Церемония торжественного открытия запланирована на 23-е число. Но все больше и больше японцев выступают за полную отмену крупнейшего в мире спортивного форума в условиях пандемии. Такие настроения косвенно подпитываются и различными заявлениями официальных лиц.
Фото: Chris McGrath/Getty Images Фото: Chris McGrath/Getty Images
Фото: Chris McGrath/Getty Images

Согласно данным последних опросов общественного мнения, проведение Игр поддерживает лишь около 15 процентов респондентов. И в то же время почти две трети опрошенных категорически против Олимпиады. Люди с такими взглядами все чаще и чаще устраивают протесты в различной форме.

Фото: Yuichi Yamazaki/Getty Images
Олимпиаду в Японии вживую смогут увидеть только местные жители

Японцы в основной массе считают, что приезд делегаций из более чем двухсот стран мира общей численностью в несколько десятков тысяч человек приведет к распространению новых штаммов коронавируса. Хотя спортивные организаторы, власти страны и Токио заверяют всех о сведении к минимуму подобного риска. Однако последние решения и заявления властей, напротив, усиливают тревогу жителей.

К примеру, в Токио отменили трансляции соревнований на больших экранах во избежание массового скопления горожан и гостей города. Ранее Олимпиада была полностью закрыта для болельщиков из других стран. Теперь же появилась вероятность того, что "красный свет" зажгут и перед японцами. По сообщению агентства Kyodo, генсек кабинета министров страны Кацунобу Като заявил о том, что на данный момент неясно, будут ли болельщики допущены на состязания. По словам Като, решение зависит от ситуации с числом новых заражений COVID-19. Если цифры пойдут вверх, то "придется принять необходимые меры".

Губернатор Токио Юрико Коикэ рассказала, что часть мест, приготовленных ранее для шести больших общественных фан-зон, которые точно уже не откроются по соображениям ковидной безопасности, теперь переоборудуются в пункты вакцинации. Остается ждать развития событий, причем в ряде видов спорта еще не завершен отбор в Токио. Ранее Игры Олимпиад отменялись только из-за мировых войн.

Генсек кабинета министров страны Кацунобу Като допускает проведение Игр вообще без зрителей

Тем временем зафиксирован первый положительный тест на COVID-19 среди прибывающих в Японию атлетов. На карантин отправлен боксер из Уганды.

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