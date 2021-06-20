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20.06.2021 06:25
Рубрика: Спорт

Олейник проиграл Спиваку на турнире UFC в Лас-Вегасе

Текст: Максим Домчев

Российский тяжеловес Алексей Олейник потерпел третье подряд поражение в UFC. Он проиграл единогласным решением судей Сергею Спиваку из Молдавии.

Фото: Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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В последнее время дела у 43-летнего Олейника в UFC идут не слишком успешно. К поединку против Спивака он подошел с двумя подряд поражениями. Да и драться против бойцов из бывших республик СССР россиянин не любит, но на этот раз отказаться от боя было нельзя.

Соперник Олейника оказался младше него на 17 лет. Но все же верилось, что в со-главном поединке турнира в Лас-Вегасе российский ветеран сумеет добиться успеха. И первый раунд лишь добавил надежды - Олейник смотрелся куда предпочтительнее.

Но годы берут свое. Во второй пятиминутке было видно, что россиянин устал. Спивак тоже не чувствовал себя свежим, но сумел выглядеть предпочтительнее оппонента, у которого, к тому же, появилось сильное рассечение.

По итогам трех раундов судьи отдали победу Спиваку с одинаковым счетом 29-28. Олейник потерпел третье поражение подряд и теперь есть риск, что атлет, на счету которого 59 побед в ММА при 16 поражениях и ничьей, может быть уволен из организации.

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