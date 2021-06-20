Старейший шахматист мира Юрий Авербах госпитализирован с коронавирусом

Старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах госпитализирован в Москве с коронавирусом. "Наши мысли с ним, и мы надеемся, что его сила и сила воли помогут ему преодолеть эту болезнь", - цитирует ТАСС официальное заявление Международной шахматной федерации ФИДЕ.

Как сообщают в Facebook российские шахматисты, Юрий Авербах находится в реанимации городской больницы № 67. Состояние 99-летнего гроссмейстера оценивается как тяжелое.

Юрий Авербах является старейшим профессиональным шахматистом в мире, его рейтинг Эло составляет 2 445 пунктов. На высочайшем уровне Юрий Авербах начал выступать с 1950-х годов. Широко известен и как практик, и как теоретик шахматной игры.

Напомним, что заболеваемость коронавирусом в Москве превысила уровень 2020 года. Власти столицы призывают всех горожан пройти вакцинацию.