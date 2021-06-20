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20.06.2021 15:09
Рубрика: Общество

Старейший шахматист мира Юрий Авербах госпитализирован с коронавирусом

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах госпитализирован в Москве с коронавирусом. "Наши мысли с ним, и мы надеемся, что его сила и сила воли помогут ему преодолеть эту болезнь", - цитирует ТАСС официальное заявление Международной шахматной федерации ФИДЕ.

Фото: kino-teatr.ru
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Как сообщают в Facebook российские шахматисты, Юрий Авербах находится в реанимации городской больницы № 67. Состояние 99-летнего гроссмейстера оценивается как тяжелое.

Юрий Авербах является старейшим профессиональным шахматистом в мире, его рейтинг Эло составляет 2 445 пунктов. На высочайшем уровне Юрий Авербах начал выступать с 1950-х годов. Широко известен и как практик, и как теоретик шахматной игры.

Напомним, что заболеваемость коронавирусом в Москве превысила уровень 2020 года. Власти столицы призывают всех горожан пройти вакцинацию.

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