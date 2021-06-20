В воскресенье сразу трое россиян боролись за титулы на травяных турнирах. Но, к сожалению, все складывалось не в нашу пользу.

Мужской теннис на турнире в Галле представлял Андрей Рублев. За трофей он сражался с французом Уго Умбером. Для Андрея это был первый финал на траве. "Получается, что я сыграю в финалах на всех покрытиях, что само по себе круто, - сказал Рублев. - Значит, что я умею приспосабливаться к каждому из них". Но для титула этого оказалось недостаточно. Рублев в двух сетах уступил Умберу (3:6, 6:7 (4:7)).

У девушек Дарья Касаткина, которая никогда раньше не добиралась даже до полуфинала на травяном покрытии, вышла в решающий матч турнира в Бирмингеме. За титул Касаткина спорила с Онс Жабер из Туниса. Даша сразу вспомнила их итоговую встречу на московском турнире в 2018 году. Тогда она одержала победу в трех сетах 2:6, 7:6 (7:3), 6:4, отыгравшись со счета 2:6, 1:4. "Тот финал обернулся большой драмой", - цитирует Касаткину пресс-служба WTA. Сейчас Жабер взяла реванш - 7:5, 6:4.

Еще более запоминающий дебют - первый финал турнира WTA в карьере - был у 106-й ракетки мира Людмилы Самсоновой. Она пробилась в основную сетку через квалификацию и провела отличную неделю в Берлине. В полуфинале Самсонова, например, обыграла белоруску Викторию Азаренко (6:4, 6:2). А в финале ей противостояла швейцарка Белинда Бенчич.

- Для меня это совершенно новые впечатления. Но я очень этому рада, - приводит слова Самсоновой пресс-служба тура. - Финал с Бенчич, уверена, будет очень сложным, потому что она сильная соперница, которая здорово играет на траве. Так что нужно сосредоточиться на своей игре и бороться изо всех сил.

Как бы ни сложился матч, Самсонова гарантировала себе место в топ-80 мирового рейтинга.