Не входившая даже в первую сотню теннисного рейтинга россиянка Людмила Самсонова (106-й номер) обыграла 12-ю ракетку мира швейцарку Белинду Бенчич в финальном матче травяного турнира в Берлине со счетом 1:6, 6:1, 6:3. Для 22-летней Самсоновой, в активе которой шесть побед на турнирах ITF (в том числе две в парном разряде), этот титул стал дебютным в WTA-туре.

Самсонова пробилась в основную сетку через квалификацию и провела отличную неделю в Берлине. На пути к трофею она обыграла чешку Маркету Вондроушову, соотечественницу Веронику Кудерметову, американку Мэдисон Кис и в полуфинале - 16-ю ракетку мира белоруску Викторию Азаренко (6:4, 6:2), оформив на тот момент первую победу над соперницей из топ-20.

Благодаря берлинскому прорыву россиянка и сама здорово поднимется в обновленном рейтинге - на 43 позиции, и займет 63-ю строчку. Впервые в карьере Самсонова окажется в топ-100.

Самсонова стала десятой чемпионкой-новичком в этом сезоне. А буквально часом ранее девятое место в этом списке заняла Онс Жабер из Туниса, которая в финале турнира в Бирмингеме взяла верх над другой россиянкой - Дарьей Касаткиной (7:5, 6:4). Если учесть, что Касаткина никогда раньше не добиралась даже до полуфинала на этом покрытии, то результат зачетный. Но в то же время обидный. Ведь россиянка уже побеждала Жабер в финале - на хардовых кортах на турнире в Москве в 2018 году. Тогда она одержала победу в трех сетах - 2:6, 7:6 (7:3), 6:4, отыгравшись со счета 2:6, 1:4. "Тот финал обернулся большой драмой", - сказала Касаткина пресс-службе WTA до матча. Но на траве Жабер взяла реванш.

На мужском турнире в Галле болели за Андрея Рублева, он ведь тоже вышел в свой первый финал на траве. Только вот у француза Уго Умбера был свой интерес, и победу праздновал он - в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:4).