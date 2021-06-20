Сборная Аргентины по футболу одержала первую победу на Кубке Америки-2021. В матче второго тура группового этапа "альбиселеста" обыграла одного из своих конкурентов в битве за титул - Уругвай (1:0).

Лидер и капитан аргентинской сборной Лионель Месси полон решимости завоевать первый трофей в карьере на международном уровне. Раньше он дважды участвовал в финале Кубка Америки и один раз - в решающей встрече чемпионата мира. Фото: Reuters

Эта встреча преподносилась всеми как противостояние двух друзей - Лионеля Месси и Луиса Суареса. Не секрет, что Месси был очень разочарован уходом Суареса из "Барселоны" минувшим летом. Собственно, продажа уругвайца была одной из причин публичного выступления Лео с критикой в адрес руководства "сине-гранатовых". Несмотря на жесткую позицию аргентинца, Луис был продан в "Атлетико" и стал чемпионом Испании.

Однако на Кубке Америки у Месси свои задачи. Он намерен впервые в карьере завоевать трофей со сборной. По первым двум матчам сложно сказать, насколько Аргентина близка к мечте. Но если говорить непосредственно о капитане "альбиселесты", то он в порядке: в дебютном поединке Месси забил в ворота Чили (1:1), а с Уругваем отметился результативной передачей на Гвидо Родригеса.

- Сегодня было очень важно победить. Это даст нам спокойствие для того, что будет дальше. Мы должны оставаться твердыми и уверенными в себе, - написал Месси в "Инстаграме".

Про уверенность говорил и главный тренер аргентинской сборной Лионель Скалони. Он также похвалил игру Гвидо Родригеса.

- Мы давно ценим приверженность Гвидо к команде. Сегодня у него появился шанс, и он им воспользовался. Я всегда говорю, что все наши футболисты готовы выйти на поле. Сегодня я видел на поле команду. Если честно, в матче с Чили ребята также заслуживали набрать три очка, но нам не повезло, - подчеркнул Скалони.

Несмотря на поражение в первом для Уругвае матче на Копе-2021, лидер этой сборной Суарес призвал своих партнеров не огорчаться и настраиваться на бой в следующих матчах.

- Обидное поражение. Мы не так хотели начать Кубок Америки, но я продолжаю верить в успех. Надо сохранить позитив, все еще впереди, - сказал Суарес.

В группе "В" Аргентина делит первую строчку с Чили, которая на выходных обыграла Боливию со счетом 1:0. В активе этих команд по четыре очка. Далее с тремя очками идет Парагвай, у которого на один поединок меньше, чем у лидеров. Уругвайцы и боливийцы пока не набрали ни одного очка.

Чуть ранее вторую победу подряд на Кубке Америки-2021 одержала сборная Бразилии. Вслед за Венесуэлой (3:0) от "желто-зеленых" пострадало Перу - 4:0.

Действующий обладатель Копы пока не оставляет своим соперникам никаких шансов. В первом туре команда Тите забила три безответных мяча венесуэльцам, а теперь на очереди оказались перуанцы. К слову, именно "красно-белые" противостояли Бразилии в финале предыдущего розыгрыша Кубка Америки в 2019 году. Но тогда "инки" были на пике: год назад они приняли участие на чемпионате мира в России и вообще были одной из лучших южноамериканских сборных. Теперь же, в отборе на первенство планеты-2022, подопечные Рикардо Гареки стартовали катастрофически плохо, одержав первую победу лишь в шестом туре.

Что касается бразильцев, то они хороши как в квалификации ЧМ-2022, так и на Кубке Америки. Блистает Неймар, который еще ни разу в карьере не выигрывал Копу: два года назад он пропустил турнир из-за травмы и теперь намерен наверстать упущенное.

В матче с перуанцами Неймар забил один из четырех мячей и стал еще ближе к тому, чтобы побить рекорд по голам за свою сборную. Лучшим в этом списке по-прежнему остается легендарный трехкратный чемпион мира Пеле, в активе которого 77 мячей, что на девять больше, чем у нападающего "ПСЖ".

- Даже представить не мог, что достигну таких результатов. Счастлив представлять свою страну. Это ценно особенно после того, что я пережил за последние два года, - поделился своими эмоциями Неймар.