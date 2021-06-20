Защитник "Айлендерс" отразил бросок в пустые ворота: видео

Героем четвертого матча полуфинала Кубка Стэнли "Нью-Йорк Айлендерс" - "Тайпа-Бэй Лайтнинг" стал защитник хозяев райан Пулок.

В ночь на воскресенье "островитяне" сумели переиграть "молний" в четвертом матче серии со счетом 3:2. По итогам встречи российский голкипер "Айлендерс" Семен Варламов, отразивший 28 бросков, стал третьей звездой матча. Первой и второй звездами признали его одноклубников Мэтта Тартина и Джоша Бейли, забросивших по шайбе.

Однако у болельщиков свой герой, которого они признали лучшим. Это защитник "островитян" Райан Пулок.

Нет, в этом матче он не забросил шайбу, не отметился тремя голевыми передачами. Пулок проявил чутье и вратарские навыки, когда отразил летящую в пустые ворота шайбу.

Защитник "молний" Райан Макдона после паса Кучерова сумел финтом обмануть Семена Варламова, развернувшись вокруг себя, и бросил наверняка - ворота были уже пустые. Но на беду действующих обладателей Кубка Стэнли рядом был Пулок, который в падении отразил бросок.