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20.06.2021 07:27
Рубрика: Спорт

Защитник "Айлендерс" отразил бросок в пустые ворота: видео

Текст: Максим Домчев

Героем четвертого матча полуфинала Кубка Стэнли "Нью-Йорк Айлендерс" - "Тайпа-Бэй Лайтнинг" стал защитник хозяев райан Пулок.

Фото: Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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В ночь на воскресенье "островитяне" сумели переиграть "молний" в четвертом матче серии со счетом 3:2. По итогам встречи российский голкипер "Айлендерс" Семен Варламов, отразивший 28 бросков, стал третьей звездой матча. Первой и второй звездами признали его одноклубников Мэтта Тартина и Джоша Бейли, забросивших по шайбе.

Однако у болельщиков свой герой, которого они признали лучшим. Это защитник "островитян" Райан Пулок.

Нет, в этом матче он не забросил шайбу, не отметился тремя голевыми передачами. Пулок проявил чутье и вратарские навыки, когда отразил летящую в пустые ворота шайбу.

Защитник "молний" Райан Макдона после паса Кучерова сумел финтом обмануть Семена Варламова, развернувшись вокруг себя, и бросил наверняка - ворота были уже пустые. Но на беду действующих обладателей Кубка Стэнли рядом был Пулок, который в падении отразил бросок.

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