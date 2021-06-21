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Рубрика: Спорт

Играть по строжайшим правилам

21 июня определен лимит допуска зрителей на трибуны олимпийского Токио
Текст: Николай Долгополов
Только что полученный пресс-релиз Международного олимпийского комитета подвел итоги спорам и размышлениям на больную тему. Пять ответственных организаций приняли решение о количестве болельщиков, допускаемых на трибуны. Это МОК, Международный паралимпийский комитет, Оргкомитет Игр-2020 в Токио и два правительства - Японии и муниципального Токио.
Фото: Eugene Hoshiko/AP Фото: Eugene Hoshiko/AP
Фото: Eugene Hoshiko/AP

В совместном заявлении пяти заинтересованных сторон установлены предельные нормы: максимум 50 процентов зрителей от возможного заполнения спортивной арены, но не более 10 тысяч человек.

Фото: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON
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Маленькое добавление. В Японии создана зрительская программа для учащихся учебных заведений. Ее участники и руководители не будут включаться в те самые 10 тысяч и пройдут на трибуны как бы по своему каналу допуска.

- Никаких изменений в расписание Олимпиады не вносится.

- В случае возникновения чрезвычайной ситуации после 12 июля, в целях принятия мер по предотвращению распространения заболевания, могут быть приняты новые ограничения, касающиеся и количества зрителей.

- Если эпидемиологическая ситуация будет быстро развиваться в негативную сторону, пять подписантов совместного заявления могут собраться для рассмотрения возможности принятия дальнейших мер.

- Три стороны, представляющие Японию, сформулировали основы поведения болельщиков. Среди них, в частности, обязательное ношение масок на арене. Запрет громко говорить или кричать на трибунах. Запрещено большое скопление людей, во избежание чего зрители должны обязательно вслушиваться в соответствующие звучащие объявления диктора. Болельщики обязаны покидать стадионы в организованном порядке, не создавая заторов. Болельщиков просят отправляться из места проживания непосредственно на спортивные арены и сразу возвращаться туда же, соблюдая все меры предосторожности.

- Помимо этого японская сторона в зависимости от состояния с заболеваемостью ковидом берет на себя обязательства по обеспечению безопасного проведения Игр.

- На всем протяжении Олимпийских игр будет проводится мониторинг эпидемиологической обстановки с привлечением экспертов.

- Идентичные решения, касающиеся Паралимпийских игр, будут приняты 16 июля, за неделю до начала Олимпийских игр. Пока же работа пяти сторон, выступивших с совместным заявлением, будет продолжаться.

От себя добавим. Да, строки сухи и официальны. Но за ними огромное желание во что бы то ни стало и вопреки всему провести Олимпиаду, обеспечить безопасность ее зарубежных участников и японских болельщиков. Как и всех жителей Японии.

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