Чем жила столица Дании накануне решающей игры России

Дания - одна из стран, принимающих Евро-2020, в которую так просто на матч не попасть. Это не касается болельщиков из стран из Евросоюза, тем более, привитых одобренной здесь вакциной. Для них вообще не действует никаких ограничений. А вот чтобы прилететь в условный Копенгаген из России, нужна очень веская причина, подтвержденная документально. Посещение футбольной игры таковой не является. Поэтому команда Станислава Черчесова осталась без ощутимой поддержки на стадионе. "Жалко, что болельщиков не будет, - разводил руками накануне на пресс-конференции Станислав Саламович. - Но люди будут смотреть нас по телевизору, поэтому наша задача - максимально их порадовать".

Впрочем, для журналистов датчане сделали исключение. В наборе необходимых документов, помимо стандартных (виза, страховка) - подтверждение УЕФА об аккредитации на матч и тест ПЦР (куда ж без него), сделанный не ранее, чем за 48 часов до вылета. Впрочем, в Дании тест из России уже никого не интересует. По прибытии в Каструп (название копенгагенского аэропорта) сразу же утыкаемся в огромную очередь. На нас она не заканчивается, мгновенно удлиняясь за счет пассажиров со следующих рейсов. Очередь эта - на сдачу нового теста ПЦР, без которого в город просто не выпустят. Услуга бесплатная, но очень скоро понимаешь, что готов и заплатить, потому что очередь не особо продвигается, а в коридоре от большого количества людей душно. Высокий суховатый датчанин с прозрачным пластиковым забралом улыбается, но педантично каплями отцеживает людей, допущенных к заветным столикам. Там счастливчиков уже ждут медики в комбинезонах. Сама процедура - молниеносная, а вот ожидание результатов еще более утомительное, нежели стояние в очереди. Всех держат в специальном загончике, в который периодически прибегает молодой человек восточной наружности и, смешно расставляя ударения, выкрикивает имена (не фамилии!) тех, чьи результаты уже готовы. С момента высадки и до получения вожделенного листочка со штампом прошло почти два изнурительных часа.

Фото: Илья Соболев/РГ

Зато в дальнейшем результат теста на руках имеет исключительную важность для ведения полноценной жизни. Без свежего ПЦР тебя не пустят ни в ресторан, ни в фан-зону. Тут нужно сделать необходимое уточнение. По мысли УЕФА, журналисты должны жить, как и футболисты - по принципу "пузыря". То есть строго в пределах маршрута гостиница-стадион-гостиница. Но на практике это невозможно, поскольку необходимой инфраструктуры попросту нет. Да и нужен ли этот "пузырь"? В Дании с ковидом дела обстоят неплохо: вакцинация идет стремительными темпами, сотрудники сферы услуг регулярно сдают тесты ПЦР. Неудивительно, что несколько дней назад в стране был отменен масочный режим.

Но и без всех этих деталей трудно представить более расслабленный город, нежели Копенгаген. Вместо голубей по тротуарам прогуливаются сороки, в водоеме рядом с проезжей частью о чем-то крепко задумалась цапля, и проносящиеся мимо машины ее не смущают. На лужайках люди мирно соседствуют с чайками. Абсолютная гармония. Как инкрустировать в нее еще и футбол? У датчан это сделано ненавязчиво. Да, встречаются растяжки и баннеры с фирменной символикой Евро, но в глаза не бросаются. Весь смак в нюансах. Проходишь, к примеру, мимо магазина "Лего", а там собранный из конструктора копенгагенский стадион "Паркен" с футболистами из всех четырех команд группы "В". Самая заметная манифестация Евро-2020 в городе - это инсталляция на пороге здания городской ратуши с огромным футбольным мячом.

Фото: Илья Соболев/РГ

Может даже показаться, что чемпионат Европы, в целом, проходит мимо жителей Копенгагена, но это, конечно, не так. Вот, прогуливаясь по городу, заходим в церковь Александра Невского. "Агааа, русские! Здравствуйте! Идемте пить кофе! Вас покормить? Чем вам помочь?" - полное ощущение, что нас здесь только и ждали. Проходим в комнаты, убранство которых напоминает о временах Николая II, вкушаем угощения, ведем беседу. "Жаль, что нас заранее не предупредили про ситуацию с болельщиками, мы бы сборную и встретили и поддержали, - говорит Татьяна, которая переехала в Копенгаген к мужу датчанину. - Конечно, у нас на приходе многие следят за футболом, пойдут если не на стадион, то в фан-зону точно!". Спрашиваем, не будет ли молебна о победе российской сборной? Отвечают, что для этого главный тренер должен был сам приехать в церковь. Переглядываемся с коллегой: Черчесову явно не до этого. Да и ковидные протоколы не позволили бы.

Помимо непосредственно стадиона, вся футбольная жизнь города сосредоточена в фан-зоне на пирсе копенгагенской гавани. Правда, многие до нее не доходят: в Копенганене - небывалая жара, вода - чистая, так почему же не искупаться. Но в фан-зону стоит зайти хотя бы из-за стены Кристиана Эриксена. Момент, когда у лидера сборной Дании остановилось сердце, сильно сплотил нацию. До сих пор, в офисах, магазинах на улице - это одна из главных тем для разговора. А материальным воплощением такого единения стала та самая стена. Это что-то вроде футбольного аналога стены Цоя с портретным граффити Эриксена и бесчисленными посланиями от болельщиков. Есть и на русском языке: "Кристиан, выздоравливай!".

Фото: Илья Соболев/РГ

Зайдя в фан-зону, понимаешь: сюда приходят не посмотреть футбол, а просто хорошо провести время. До большого экрана в самом конце продолговатой территории многие просто не добираются, оседая за столами с пиццей и пивом. Подсаживаемся за столик к веселой компании, интересуемся про российскую сборную. "Я мало кого знаю из вашей команды, - признается самый трезвый из собеседников, Микаэль. - Слышал про Дзюбу, но после Аршавина у вас были не очень известные футболисты". Любопытный факт: про то, что российские болельщики в Копенгаген не приедут, парни не знали. "Да и что с того, каких-то 500 фанатов не сделали бы погоды вашей команде. Мы их все равно перекричим".

Для продавца кофейного ларька, которого тоже зовут Микаэль (неужели все в честь Лаудрупа?), вопрос симпатий в предстоящем матче непростой. Высокий парень с длинными русыми волосами и кольцом в носу, оказывается, фанат русской культуры. "У нас в Орхусе группа из десяти человек. Учим русский язык уже три года". Микаэль успел побывать в Москве и Санкт-Петербурге, а теперь его манит российский юг. "Вы, наверное, хотите узнать, за кого я буду болеть? Простите, но завтра я буду датчанином!"

Справедливости ради, добавим, что совсем без поддержки на стадионе наша сборная вчера все же не осталась. На трибунах за них болели сотрудники посольства, да и мы журналисты за наших парней переживали. Ну и про огромную телевизионную аудиторию забывать не стоит. Дело было только за Черчесовым и его парнями.