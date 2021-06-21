Дзюба догнал Кержакова по голам за сборную России

Нападающий сборной России Артем Дзюба отличился в матче против Дании и по числу забитых мячей догнал лучшего бомбардира в истории национальной команды Александра Кержакова.

Дзюба отличился на 70-й минуте встречи, после того, как в ворота датчан был назначен пенальти. Капитан сборной России свой момент реализовал.

Этот гол стал для Дзюбы 30-м за сборную. На это у него ушло 55 матчей. У Александра Кержакова 30 забитых мячей в 92-х встречах.