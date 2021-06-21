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21.06.2021 16:51
Рубрика: Спорт

Новый контракт BetBoom станет эксклюзивным во всей букмекерской отрасли

Единый регулятор азартных игр стал для букмекеров абсолютно новой структурой. Игроки рынка ожидают, что она поможет решению давних проблем индустрии. "Вопросы отмены банковской гарантии и перераспределения целевых отчислений не первый день волнуют букмекеров, поэтому BetBoom с позитивными ожиданиями подходит ко введению единого регулятора букмекерского рынка", - рассказал глава конторы Константин Макаров.

Процесс запуска регулятора - это сложная техническая интеграция, и, конечно, хочется, чтобы он был осуществлен постепенно и главное - бесшовно, незаметно для клиентов. Основным приоритетом BetBoom является плавный переход, в ходе которого удастся сохранить коэффициенты, платежные системы и всю бонусную механику.

На прошлой неделе стал известен состав наблюдательного совета ЕРАИ. Согласно распоряжению правительства туда войдет заместитель директора Департамента финансовой политики Министерства финансов Александр Христофоров, член исполнительного комитета Федерации бокса России Олег Саитов и генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев. Мы получаем информацию последовательно частями и надеемся, что распределение целевых отчислений полностью перейдет к Министерству спорта России и будет прозрачным и справедливым.

Так, целевые отчисления BetBoom на поддержку спорта за первый квартал 2021 года превзошли сумму за четвертый квартал 2020 года и превысили отчисления за весь 2018-й, как и 2019-й годы, поэтому стоит понимать, что нагрузка на легальные букмекерские конторы в России постоянно растет.

Последние месяцы стали весьма событийными в букмекерском мире. Вернулись флагманские мероприятия: Чемпионат Европы по футболу 2020, Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2021, а также был проведен финал Лиги Чемпионов.

Сейчас у BetBoom действуют спонсорские соглашения с ФК "Арсенал" Тула, ФК "Урал", ФК "Уфа", ФК "Оренбург", Российской Федерацией Баскетбола, Всероссийской Федерацией Волейбола, Федерацией Слепых Футболистов, AMC Fight Nights и с BLAST Premier Fall Showdown. В период межсезонья компания планирует продлить текущие соглашения, но не исключено, что пул будет расширен - BetBoom в скором времени объявит о новом контракте, который станет эксклюзивным во всей букмекерской отрасли.

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