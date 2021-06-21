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21.06.2021 21:00
Рубрика: Спорт

Фернандес и Дзюба сыграют с первых минут против Дании

Тренерские штабы сборных России и Дании назвали стартовые составы на матч этих команд в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020.
Текст: Илья Соболев (Копенгаген)
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Отметим, что у россиян с первых минут на поле выйдет Марио Фернандес, чье участие в матче было под вопросом из-за повреждения, полученного в игре против Финляндии.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Ловчев и Моссаковский - о самом страшном для сборной России в матче с Данией

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

Вратарь - Матвей Сафонов; защитники - Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес; полузащитники - Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Алексей Миранчук, Александр Головин, Далер Кузяев; нападающий - Артем Дзюба.

Наставник датчан Каспер Хьюлман выставил в "старте" таких игроков:

Фото: Anton Vaganov - Pool/Getty Images
Россия - Дания - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу

Вратарь - Каспер Шмейхель; защитники - Янник Вестергард, Даниэль Васс, Йоаким Мелле, Андреас Кристенсен, Симон Кьяер; полузащитники - Микель Дамсгор, Пьер-Эмиль Хойберг, Томас Дилэйни; нападающие - Юсуф Поульсен, Мартин Брэтуэйт.

Матч начнется на копенгагенской арене "Паркен" в 22:00 по московскому времени.

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