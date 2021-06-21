Фернандес и Дзюба сыграют с первых минут против Дании
Отметим, что у россиян с первых минут на поле выйдет Марио Фернандес, чье участие в матче было под вопросом из-за повреждения, полученного в игре против Финляндии.
Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:
Вратарь - Матвей Сафонов; защитники - Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес; полузащитники - Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Алексей Миранчук, Александр Головин, Далер Кузяев; нападающий - Артем Дзюба.
Наставник датчан Каспер Хьюлман выставил в "старте" таких игроков:
Вратарь - Каспер Шмейхель; защитники - Янник Вестергард, Даниэль Васс, Йоаким Мелле, Андреас Кристенсен, Симон Кьяер; полузащитники - Микель Дамсгор, Пьер-Эмиль Хойберг, Томас Дилэйни; нападающие - Юсуф Поульсен, Мартин Брэтуэйт.
Матч начнется на копенгагенской арене "Паркен" в 22:00 по московскому времени.
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