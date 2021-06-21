Футболисты сборной Чили устроили секс-вечеринку в отеле на Кубке Америки

Игроки сборной Чили нарушили санитарный протокол и дисциплину во время Кубка Америки в Бразилии, устроив секс-вечеринку в отеле.

Как сообщает издание Marca, нарушителями стали Артуро Видаль ("Интер"), Гари Медель ("Болонья"), Эдуардо Варгас ("Атлетико Минейро"), Жан Менесес ("Леон"), Пабро Арангис ("Универсидад де Чили"), Пабло Гальдамес ("Велес Сарсфилд") и защитник "Монако" Гильермо Марипан.

По неподтвержденным данным, из-за этого скандала главный тренер чилийской команды Мартин Ласарте может оставить свой пост. Решение будет принято в ближайшие дни.

Напомним, что на Кубке Америки Чили провел на данный момент два матча: против Аргентины (1:1) и Боливии (1:0). Следующая игра команды запланирована на 22 число - в соперниках будет Уругвай.