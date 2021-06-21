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21.06.2021 17:54
Рубрика: Спорт

Красота по-итальянски

"Скуадра адзурра" победила во всех трех матчах в группе
Сборная Италии подтвердила статус одного из фаворитов Евро-2020: "Скуадра адзурра" выиграла все три матча на групповом этапе с разницей мячей 7-0. В соперниках у нее были Турция (3:0), Швейцария (3:0) и Уэльс (1:0).
Текст: Сергей Литвинов

Еще до старта Евро многие эксперты называли Италию чуть ли не одним из главных претендентов на завоевание трофея. Результаты этой сборной в последнее время и правда впечатляют: команда выиграла во всех десяти поединках квалификации на первенство Европы, а в финальной стадии соревнований стала первой командой, обеспечившей себе участие в плей-офф.

Фото: Reuters
Сборная Германии по футболу победила команду Португалии на Евро-2020

Нельзя не отметить работу бывшего тренера "Зенита" Роберто Манчини, возглавляющего итальянскую сборную. После непопадания на чемпионат мира-2018 Манчини принял команду, которой предстояло пережить смену поколений. И пока, если судить по выступлениям Италии, специалист отлично справляется со своей работой. По словам Манчини, его футболисты вполне могут замахнуться на победу в турнире. К слову, "Скуадра адзурра" становилась чемпионом Европы один раз: было это в далеком 1968 году. С тех пор команда дважды участвовала в финале и один раз завоевала бронзовые медали.

- На Евро играют такие команды, как Франция, Португалия, Бельгия. Одна из этих сборных - чемпион мира, вторая - Европы, а третья возглавляет рейтинг ФИФА. Сами видите, какая здесь бешеная конкуренция. Эти коллективы создавались в течение нескольких лет и, естественно, они продвинулись дальше нас. Однако в футболе может случиться всякое. Не стоит принимать что-либо как должное. Мои игроки уже проявили характер и показали, на что они способны. Да, я верю в нашу победу, - признался Манчини.

Команда Роберто Манчини выиграла 11 встреч подряд с разницей мячей 32:0

Благодаря уверенному выступлению в группе футболисты Манчини могут переписать ряд рекордов. Главное - Италия продлила беспроигрышную серию до 30 матчей, что является повторением лучшего показателя в истории страны. Что еще более удивительно - "Скуадра адзурра" победила в 11 встречах подряд с общим счетом 32:0! В последний раз эта команда пропускала аж в ноябре 2020 года.

Достаточно неожиданно вышел в плей-офф Уэльс, который всего во второй раз в истории участвует на Евро и оба раза умудряется добиваться отличного результата. Напомним, что пять лет назад во Франции валлийцы также успешно преодолели групповой этап. Более того - Гарет Бэйл и компания дошли аж до полуфинала, обыграв по пути самих бельгийцев (3:1). Справиться с "драконами" смог лишь будущий обладатель трофея Португалия (2:0).

Фото: AP
Сборная Нидерландов досрочно заняла первое место в группе "С"

Чуть ранее путевки в 1/8 финала досрочно оформили Нидерланды и Бельгия. Обе команды одержали по две победы подряд и могли спокойно готовиться к заключительному туру группового этапа. Казалось бы, Нидерланды - одна из лучших сборных за всю историю футбола, и она должна легко выходить в плей-офф на любом турнире. Но стоит напомнить, что "оранжевые" пропустили два крупных форума подряд - чемпионат Европы-2016 и чемпионат мира-2018. В последний раз Нидерланды блеснули на первенстве планеты-2014 в Бразилии, когда Арьен Роббен и компания завоевали бронзовые медали, хотя вполне могли замахнуться на большее.

Один из тех, с кем болельщики сборной Нидерландов связывают особые надежды - Мемфис Депай, прямо во время Евро перешел в "Барселону". Контракт подписан на два года, медосмотр для каталонцев футболист прошел в стане национальной команды.

- Сбылась моя мечта выступать за самый большой клуб мира с лучшими фанатами. Я с нетерпением жду возможности сыграть перед заполненными трибунами, - отметил Мемфис.

Новым одноклубником Депая по "Барселоне" может стать Робин Гозенс. Защитник немецкой сборной, ставший лучшим игроком матча с Португалией (4:2) на Евро, привлек внимание представителей каталонского клуба. По информации зарубежных СМИ, представители "сине-гранатовых" уже связались с агентом Гозенса и руководством итальянской "Аталанты".

Тем временем

Российский арбитр Сергей Карасев будет работать на матче Евро-2020 между Германией и Венгрией в Мюнхене. Ему будут помогать Игорь Демешко с Максимом Гаврилиным. За систему VAR будет отвечать итальянец Массимилиано Иррати, резервным судьей стал Данни Маккели из Нидерландов. Ранее Карасев работал на матче Италии со Швейцарией в Риме. Также он был резервным судьей на встрече Австрии с Северной Македонией.

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