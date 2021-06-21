Казалось бы, Нидерланды - одна из лучших сборных за всю историю футбола, и она должна легко выходить в плей-офф на любом турнире. Но стоит напомнить, что "оранжевые" пропустили два крупных форума подряд - чемпионат Европы-2016 и чемпионат мира-2018. В последний раз Нидерланды блеснули на первенстве планеты-2014 в Бразилии, когда Арьен Роббен и компания завоевали бронзовые медали, хотя вполне могли замахнуться на большее.

Нидерланды пропустили Евро-2016, но теперь они готовы побороться за трофей

По словам главного тренера "оранжевых" Франка де Бура, его подопечные готовы выиграть долгожданный трофей.

- На подобных соревнованиях вы растете как команда. Особенно это заметно, когда у вас прекрасный коллектив. Очень важно, чтобы стиль нравился футболистам и они получали удовольствие от игры. Мы вместе обсуждаем, что еще можно улучшить. Кое-что получается хорошо, кое-что могло бы быть лучше. Именно так вы становитесь сильнее. То единение, которое сейчас есть у нас в команде, очень нам помогает, - подчеркнул де Бур.

В матче с Северной Македоний дубль оформил Жоржиньо Вейналдум, еще один мяч забил Мемфис Депай. В параллельном матче Австрия обыграла Украину (1:0) и со второго места в группе "С" вышла в плей-офф.

Соперником Австрии в 1/8 финала будет Италия, которая подтвердила статус одного из фаворитов турнира: "Скуадра адзурра" выиграла все три матча на групповом этапе с разницей мячей 7-0. В соперниках у нее были Турция (3:0), Швейцария (3:0) и Уэльс (1:0).

Еще до старта Евро многие эксперты называли Италию чуть ли не одним из главных претендентов на завоевание трофея. Результаты этой сборной в последнее время и правда впечатляют: команда выиграла во всех десяти поединках квалификации на первенство Европы, а в финальной стадии соревнований стала первой командой, обеспечившей себе участие в плей-офф.

Нельзя не отметить работу бывшего тренера "Зенита" Роберто Манчини, возглавляющего итальянскую сборную. После непопадания на чемпионат мира-2018 Манчини принял команду, которой предстояло пережить смену поколений. И пока, если судить по выступлениям Италии, специалист отлично справляется со своей работой.

- На Евро играют такие команды, как Франция, Португалия, Бельгия. Одна из этих сборных - чемпион мира, вторая - Европы, а третья возглавляет рейтинг ФИФА. Сами видите, какая здесь бешеная конкуренция. Эти коллективы создавались в течение нескольких лет, и, естественно, они продвинулись дальше нас. Однако в футболе может случиться всякое, - признался Манчини.

Благодаря уверенному выступлению в группе футболисты Манчини могут переписать ряд рекордов. Главное - Италия продлила беспроигрышную серию до 30 матчей, что является повторением лучшего показателя в истории страны. Что еще более удивительно - "Скуадра адзурра" победила в 11 встречах подряд.

Достаточно неожиданно вышел в плей-офф Уэльс, который всего во второй раз в истории участвует на Евро и оба раза умудряется добиваться отличного результата. Напомним, что пять лет назад во Франции валлийцы также успешно преодолели групповой этап. Более того - Гарет Бейл и компания дошли аж до полуфинала, обыграв по пути самих бельгийцев (3:1). Справиться с "драконами" смог лишь будущий обладатель трофея Португалия (2:0).

Тем временем

Российский арбитр Сергей Карасев будет работать на матче Евро-2020 между Германией и Венгрией в Мюнхене. Ему будут помогать Игорь Демешко с Максимом Гаврилиным. За систему VAR будет отвечать итальянец Массимилиано Иррати, резервным судьей стал Данни Маккели из Нидерландов. Ранее Карасев работал на матче Италии со Швейцарией в Риме. Также он был резервным судьей на встрече Австрии с Северной Македонией.