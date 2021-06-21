Сборная России сыграет с Данией: ориентировочные составы, история встреч

Что нужно для выхода в плей-офф?

Победа в Копенгагене на 100 процентов гарантирует сборной России путевку в следующую стадию. Команде Черчесова может хватить и ничьей, если в другом матче группы "В" финны не сумеют обыграть Бельгию.

Сборная Дании займет второе место в квартете, если обыграет россиян с разнице в два и больше мячей, а Финляндия уступит бельгийцам.

Как выступали на турнире?

Россияне в стартовом матче на домашнем стадионе "Санкт-Петербург" потерпели разгромное поражение от Бельгии (0:3), но затем там же одолели Финляндию (1:0). Автором единственного мяча стал Алексей Миранчук.

Скандинавы стартовали с поражения финнам (0:1). Этот матч прерывался из-за инцидента с Кристианом Эриксеном, у которого остановилось сердце. Во второй игре против Бельгии Дания открыла счет, причем мяч Юссуфа Поульсена на 99-й минуте стал вторым в списке самых быстрых голов в истории чемпионатов Европы. Во втором тайме "красные дьяволы" переломили игру после выхода на поле Кевина де Брюйне, который отметился забитым мячом и результативной передачей.

История встреч

Она небогатая. В новейшей истории сборные России и Дании встречались лишь однажды в рамках товарищеского матча. Встреча, состоявшаяся 29 февраля 2012 года в Копенгагене, завершилась победой наших. Голами тогда отметились Андрей Аршавин и Роман Широков. Сборная СССР провела против датской команды 11 матчей, в которых одержала 10 побед при одном поражении.

Ориентировочные составы

Россия: Вратарь - Сафонов; защитники - Баринов, Джикия, Дивеев, Караваев, Марио Фернандес; полузащитники - Зобнин, Оздоев, Ал. Миранчук, Головин; нападающий - Дзюба.

Дания: Вратарь - Шмейхель; защитники - Вас, Меле, Кристенсен, Кьяер; полузащитники - Дамсгард, Ойберг, Дилэйни; нападающие - Поульсен, Корнелиус, Брэтуэйт.

Цитаты

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов: "У каждой команды есть плюсы и минусы, плюсы надо нивелировать, а минусами воспользоваться. На это настраиваем команду. Если брать игру Дании с Бельгией, то были два разных тайма: в первом тайме датчане доминировали, во втором Бельгия стала похожа на себя. Думаем, что нас ждет непростой матч. Готовимся".

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлман: "Странно, что у нас по-прежнему нет ни одного очка. Но если победим сборную России, то сможем пройти дальше. Очень хотим победить. По сути, для нас Евро начинается только сейчас. Сборная России показывает хорошую игру, когда нуждается в этом. У них есть игроки достаточно сильные в определенных аспектах. Поэтому нам нужна поддержка всего стадиона".

Букмекеры

Победа Дании: 1,75

Ничья: 3,85

Победа России: 4,90

Где будем смотреть

21 июня, понедельник

Первый канал

22:00. Россия - Дания. Прямая трансляция