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21.06.2021 23:00
Рубрика: Спорт

Секрет от Луки

Лидер сборной Хорватии знает, за счет чего можно обыграть Шотландию и выйти в следующую стадию Евро-2020
Во вторник пройдут решающие матчи в группе "D" - самом непредсказуемом квартете на Евро-2020. Напомним, что после двух туров впереди сборные Чехии и Англии, у которых по четыре очка. В случае ничьей обе команды гарантированно проследуют в плей-офф. При этом также сохраняют шансы на выход в следующий раунд вице-чемпионы мира хорваты и шотландцы, у которых пока по одному очку в таблице.
Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Столичный выпуск № 135(8486)
Лидер хорватов Лука Модрич не понимает, почему его команда так слабо играет на Евро-2020. Но обещает исправиться. Фото: EPA Лидер хорватов Лука Модрич не понимает, почему его команда так слабо играет на Евро-2020. Но обещает исправиться. Фото: EPA
Лидер хорватов Лука Модрич не понимает, почему его команда так слабо играет на Евро-2020. Но обещает исправиться. Фото: EPA

В матче Хорватия-Шотландия расклад очень простой - каждой из команд нужна только победа.

Фото: Stuart Franklin/Getty Images
Сборная России разгромно проиграла Дании и не вышла в плей-офф Евро-2020

Наставник "шашечных" Златко Далич отметил в разговоре с журналистами, что его команду зря "похоронили":

- Мы в курсе того, что все списали со счетов сборную Хорватии. Да, первые матчи на турнире мы провели не лучшим образом. Тем не менее это служит нам отличной мотивацией. Сборная заслуживает поддержки от болельщиков и прессы за работу, которую мы проделали раньше, и у нас еще есть шанс. На нынешнем Евро мы пока только напрягаемся без особого результата и не можем нащупать свою игру. Может быть, в этом есть мои личные недоработки, а может, просто не везет. Это же спорт, и фактор случайности нельзя сбрасывать со счетов. Я верю, что Хорватия может показать себя с лучшей стороны.

В свою очередь, полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич также верит в чудесное перевоплощение команды:

- Ну вы и так прекрасно знаете, что игра нашей команды далека от идеала еще со старта отборочных матчей ЧМ-2022. Мы играем совсем не так, как раньше. В квалификации Евро против Словакии, Венгрии и Уэльса мы играли хорошо. Но сейчас мы не та Хорватия, которую все ожидали увидеть. Почему? Сложно сказать. Сами до конца не поняли причин. Но последний шанс перевернуть ситуацию есть. Заключительный матч против Шотландии однозначно нам нужно выигрывать. Для этого всем нужно добавить, каждый игрок должен проявить себя лучше. Вместе мы должны проявить наши фирменные качества. Именно это и станет тем самым секретом, который откроет нам дверь в следующий раунд. Не верите? Дождитесь матча, и потом поговорим об этом.

Лука Модрич: Игра нашей команды далека от идеала. Мы не та Хорватия, которую все ожидали увидеть. Но шанс перевернуть ситуацию есть

А что шотландцы?

Главный тренер этой сборной Стив Кларк попытался заинтриговать представителей СМИ:

- У сборной Хорватии много сильных качеств. Они играют очень хорошо, но эта команда сильно отличается от сборной Англии. У хорватов в полузащите два игрока настоящего топ-класса - Ковачич и Модрич, и нам надо с ними как-то справиться. Если сыграть смогут все футболисты, которых мы хотим видеть на поле, и они выступят на восемь баллов из десяти, то надеюсь, что этого будет достаточно для победы и выхода из группы. В матчах против топовых команд нужно, чтобы все 11 игроков сыграли по меньшей мере на восемь из десяти. Как будет? Не знаю, но верю в удачный расклад для нас.

Фото: Dmitry Lovetsky - Pool/Getty Images
Сборная Бельгии выиграла третий матч подряд на Евро-2020

Что касается поединка лидеров группы, где Чехия встретится с Англией, то здесь чешская дружина выйдет из группы с первого места, если избежит поражения от сборной туманного Альбиона.

У чехов есть свой "джокер" - форвард Патрик Шик забил уже три гола на турнире.

"У нас в кармане уже четыре очка, а это значит, что положение команды весьма хорошее. Понимаем, что сборная Англии - это очень классная команда, с настоящими звездными игроками в составе. Но в своих первых матчах она создала слишком мало моментов в атаке, где испытывает некоторые сложности. Хотя в любом случае играть против этой команды сложно. Поэтому хотим подготовиться как можно лучше и в итоге, конечно, победить. Набрать три очка и уверенно выйти из группы", - отметил Шик на пресс-конференции.

Тем временем

Российский арбитр Сергей Карасев будет судить матч чемпионата Европы по футболу между сборными Германии и Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помогать Карасеву будут лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Матч состоится 23 июня в Мюнхене.

Ранее Карасев был резервным арбитром на матче Евро-2020 Австрия - Северная Македония (3:1), а в качестве главного арбитра отработал в игре Италия - Швейцария (3:0).

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