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Рубрика: Спорт

Классная "семерка"

Россиянки завоевали историческую путевку на Олимпиаду
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8486)
Женская сборная России по регби-7 завоевала путевку на Олимпиаду. Наши девушки не смогли пробиться на соревнования в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Однако перед Играми-2020 итоги квалификационного турнира не оставили сомнений в том, что команда Андрея Кузина поедет бороться за медали в Токио.
У наших регбисток эмоции были 5-10 минут. Потом все успокоились, потому что надо начинать настраиваться на Олимпийские игры. Фото: twitter.com@zvezdanews У наших регбисток эмоции были 5-10 минут. Потом все успокоились, потому что надо начинать настраиваться на Олимпийские игры. Фото: twitter.com@zvezdanews
У наших регбисток эмоции были 5-10 минут. Потом все успокоились, потому что надо начинать настраиваться на Олимпийские игры. Фото: twitter.com@zvezdanews

Олимпийская квалификация по регби-7 проходила в Монако. Россиянки вышли в плей-офф с первого места в группе, обыграв Самоа (32:0), Мексику (55:0) и Аргентину (41:7). В четвертьфинале наша команда снова сделала Самоа со счетом 29:0. В полуфинале были повержены соперницы из Казахстана - 38:0.

Фото: Cezary Kowalski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
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Так как на кону турнира стояли две лицензии, то финал был не предусмотрен. Во втором полуфинальном матче сошлись команды Франции и Гонконга. На групповом этапе француженки все матчи взяли с разгромными счетами, расправившись с командами Мадагаскара (49:0), Колумбии (47:0) и Гонконга (55:0). В четвертьфинале Франция вновь была сильнее Колумбии (52:0), а в полуфинале - Гонконга (51:0).

Главный тренер женской сборной России по регби-7 Андрей Кузин отметил, что долго праздновать успех в Монако команда не стала. Ведь нужно думать о Токио.

- Сыграли достаточно уверенно. Да, в некоторых матчах были небольшие проблемы - в частности, с Самоа. Но это и хорошо, что перед последней встречей получили возможность почувствовать контактную борьбу. Молодые проявили себя тоже хорошо, - заявил Кузин в интервью пресс-службе Федерации регби России. - Мы ехали на этот отбор фаворитами, и нужно было просто выполнить свою задачу, что девочки и сделали. Так что после финального свистка эмоции были 5-10 минут, а потом все успокоились, и теперь уже начинаем настраиваться на Олимпийские игры.

Фото: Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
На Олимпиаде в Токио ввели ограничения по количеству зрителей

Состав на Олимпиаду еще окончательно не определен. Сборной предстоит сыграть во втором туре чемпионата Европы. Соревнования должны пройти 25-26 июня в Москве. Напомним, что первый этап ЧЕ в Лиссабоне, который завершился 6 июня, россиянки выиграли. На московском турнире кому-то позволят отдохнуть и восстановить силы, а кому-то дадут шанс проявить себя. 10 июля команда вылетает в Японию, где проведет двухнедельный сбор, а затем заедет в олимпийскую деревню.

В турнире по регби-7 в Японии помимо женских команд России и Франции сыграют сборные Японии, Новой Зеландии, США, Канады, Австралии, Бразилии, Великобритании, Кении, Фиджи и Китая. Сами соревнования намечены на 26-31 июля.

Справка "РГ"

Соревнования по регби на Олимпиаде впервые состоялись в 1900 году в Париже и с тех пор проводились трижды - в 1908, 1920 и 1924 годах. Регби вернулось в программу Игр спустя 92 года в Рио-де-Жанейро-2016, но уже не в классическом виде 15 на 15, а в формате регби-7.

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