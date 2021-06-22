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Рубрика: Спорт

Месси хватает и одного

Аргентина выиграла второй матч подряд на Кубке Америки и вышла из группы
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 137(8488)
Национальная команда Аргентины одержала вторую победу подряд на Кубке Америки-2021. "Альбиселеста" обыграла с минимальным преимуществом Парагвай - 1:0.
Лео Месси провел уже 147-й матч в качестве капитана сборной Аргентины. Фото: REUTERS Лео Месси провел уже 147-й матч в качестве капитана сборной Аргентины. Фото: REUTERS
Лео Месси провел уже 147-й матч в качестве капитана сборной Аргентины. Фото: REUTERS

Единственный мяч в первом тайме забил бывший одноклубник Алексея Миранчука по "Аталанте" Папу Гомес. Так получилось, что его гол вывел аргентинцев в плей-офф турнира. В активе двухкратных чемпионов мира семь очков после трех туров, а у Боливии, которая идет на последнем месте в группе "А", ноль баллов.

Фото: REUTERS
Видаль будет наказан за вечеринку в отеле сборной Чили на Кубке Америки

- Очень счастлив, ждал этой возможности и очень рад победе. Ди Мария отдал отличную передачу, мне просто нужно было подставить ногу. Мы снова выиграли, и это вселяет в нас большую уверенность. Теперь надо отдохнуть и готовиться к тому, что предстоит дальше, - отметил Гомес.

Встреча с Парагваем стала знаковой для лидера "альбиселесты" Лионеля Месси. Этот матч стал 147-м для форварда "Барселоны" в качестве капитана сборной. По данному показателю Месси сравнялся с Хавьером Маскерано.

- Лео ведет нас вперед. Он отличный парень и гениальный футболист. Реальность такова, что Месси провел все матчи, ему бы чуть отдохнуть, но у нас нет такой возможности. Хотя с учетом того, что мы вышли в плей-офф, в следующем поединке, возможно, стоит провести ротацию состава, - подчеркнул главный тренер аргентинцев Лионель Скалони.

Третий матч на турнире провела чилийская сборная: "Ла Роха", набравшая в предыдущих двух встречах четыре очка, сыграла вничью с Уругваем - 1:1.

Накануне этого поединка в стане чилийцев прогремел скандал: игроки этой команды нарушили санитарный протокол и дисциплину во время Кубка Америки в Бразилии, устроив бурную вечеринку в отеле.

Как сообщает издание Marca, нарушителями стали Артуро Видаль ("Интер"), Гари Медель ("Болонья"), Эдуардо Варгас ("Атлетико Минейро"), Жан Менесес ("Леон"), Пабло Арангис ("Универсидад де Чили"), Пабло Гальдамес ("Велес Сарсфилд") и защитник "Монако" Гильермо Марипан. По неподтвержденным данным, из-за этого скандала главный тренер чилийской команды Мартин Ласарте может оставить свой пост. Решение будет принято в ближайшие дни.

- Федерация футбола Чили и тренерский штаб национальной сборной Чили признают нарушение "пузыря" делегации, участвующей в Кубке Америки, несанкционированным входом в гостиницу парикмахера, который не должен был контактировать с игроками, несмотря на отрицательный результат ПЦР-теста. К участникам будут применены финансовые санкции. Сожалеем о ситуации и сообщаем, что все члены делегации сдали отрицательный тест на коронавирус в субботу, 19 июня, - говорится в заявлении на сайте федерации футбола Чили.

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