Песков прокомментировал вылет российской сборной с Евро-2020

Сборная России накануне проиграла в Копенгагене датчанам со счетом 1:4 в заключительном матче группового этапа Евро-2020 и завершила выступление на турнире​​​, лишившись шансов на выход в плей-офф турнира. С тремя очками команда Станислава Черчесова заняла четвертое место в группе B.

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, отметил, что рассуждения на тему причин проигрыша, а также возможных кадровых изменений излишни.

"Мы все любим нашу сборную в любом случае​​​. И будем болеть за нее", - уверен он.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что "в спорте простой и понятный kpi: или выигрываешь, или проигрываешь".