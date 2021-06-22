Песков прокомментировал вылет российской сборной с Евро-2020
Сборная России накануне проиграла в Копенгагене датчанам со счетом 1:4 в заключительном матче группового этапа Евро-2020 и завершила выступление на турнире, лишившись шансов на выход в плей-офф турнира. С тремя очками команда Станислава Черчесова заняла четвертое место в группе B.
Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, отметил, что рассуждения на тему причин проигрыша, а также возможных кадровых изменений излишни.
"Мы все любим нашу сборную в любом случае. И будем болеть за нее", - уверен он.
Пресс-секретарь главы государства напомнил, что "в спорте простой и понятный kpi: или выигрываешь, или проигрываешь".
Провал сборной на Евро: кто за это ответит? Обсуждают Ловчев и Егоров 09:00
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