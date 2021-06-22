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22.06.2021 09:36
Рубрика: Власть

Песков прокомментировал вылет российской сборной с Евро-2020

Россияне будут любить сборную РФ по футболу и болеть за нее в любом случае, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Текст: Татьяна Замахина
Фото: Dmitriy Golubovich/Anadolu Agency via Getty Images
Дзюба извинился перед болельщиками и назвал виновников провала на Евро-2020

Сборная России накануне проиграла в Копенгагене датчанам со счетом 1:4 в заключительном матче группового этапа Евро-2020 и завершила выступление на турнире​​​, лишившись шансов на выход в плей-офф турнира. С тремя очками команда Станислава Черчесова заняла четвертое место в группе B.

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, отметил, что рассуждения на тему причин проигрыша, а также возможных кадровых изменений излишни.

"Мы все любим нашу сборную в любом случае​​​. И будем болеть за нее", - уверен он.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что "в спорте простой и понятный kpi: или выигрываешь, или проигрываешь".

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