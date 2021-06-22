Как в столице незрячему попасть за руль спорткара

Любовь к жизни - как ее можно проиллюстрировать? Цветком, проросшим сквозь расщелину в горных камнях, утлым суденышком, лавирующим между огромными волнами, и - проектом "Слепые гонки". Первый в России незрячий пилот Борис Вишняков создал собственную программу обучения, благодаря которой непередаваемые ощущения от гоночного болида может испытать любой человек, которого судьба лишила возможности видеть этот удивительный мир.

Бориса Вишнякова в байкерском сообществе Москвы многие знают как Барса. Жизнь для него немыслима без скорости, атмосферы трека, гоночного автомобиля и мотоцикла. В 2011 году с ним произошло несчастье. Борис ехал на байке как пассажир, и мотоцикл столкнулся с "КАМАЗом". Борис тогда получил тяжелейшие травмы, два месяца не вставал, к тому же у него начало садиться зрение. Спасением от возможной депрессии стала любовь к мотору, скорости, драйву.

Друзья Бориса верили, что он не просто встанет, а вновь сядет за руль. Это все кажется каким-то идиллическим сном. Можете вы себе представить незрячего, мчащегося по треку? Может, это просто часть художественного вымысла, деталь незабываемого образа героя Аль Пачино из фильма "Запах женщины"? Знаете, довольно часто слышишь фразу: "Он сделал бы это с закрытыми глазами". Оказалось, это не фигура речи. Борис Вишняков, когда смог самостоятельно передвигаться, первым долгом отправился в гараж. И натурально вслепую смог снять карбюратор с байка и продуть его - друзья только подавали инструменты!

"Я понял, что просто не могу без движков, без скорости, - рассказывает Борис Вишняков в соцсетях своего проекта. - Пришла мысль практиковаться на картинговых трассах. Но когда мы с другом приходили в клубы, персонал там крутил пальцем у виска. Мол, с ума сошли! Слепой за рулем - никогда. Но наш поиск идей продолжался". Перебирали разные варианты. Например, ориентироваться по звуковым маячкам. Потом решили давать команды пилоту и штурману по рации. В итоге пришли к иной концепции, однако остался неизменным принцип - работа в команде, по трассе едут двое - сам гонщик и ведущий.

Как же это все реализовать? Цель Бориса как-то сама собой позволяла находить средства и ресурсы для реализации проекта. Основатель "Слепых гонок" постоянно участвовал в авто- и мотофестивалях, обратил на себя внимание, пошла помощь благотворителей. Теперь у Бориса и его коман­ды есть собственные специально оборудованные машины для гонок, а найти подходящий трек - это и вовсе не проблема!

Своя аудитория у "Слепых гонок" тут же нашлась. Для слепых и слабовидящих обучение езде - великолепное упражнение, считает Борис. Ведь оно повышает навык ориентировки в пространстве. К тому же трек - как венецианский карнавал, пространство, где стираются многие границы. Здесь на одной дороге могут встретиться слепые и зрячие, работяги и миллионеры. Ключ к единению дает готовность к пониманию друг друга и взаимовыручке. Ведь многие из слепых гонщиков только здесь, на автодроме, начинают понимать, что умеют чем-то управлять в своей жизни! Это удивительное ощущение для слепых от рождения, а для потерявших зрение в осознанном возрасте - и вовсе перерождение, реальность в другой системе координат. "Я сам чуть не заплакал, наблюдая, как опытный гонщик, ослепший за шесть лет до знакомства со "Слепыми гонками", делает свои первые скоростные круги, - вспоминает Борис Вишняков. - Он преодолел страх, естественный для человека, всю жизнь ездившего, видя дорогу - нажать на газ вслепую. Это было действительно прекрасно".

В принципе научиться ездить может любой, уверен лидер "Слепых гонок". Итак, левую ногу ставим на педаль тормоза и аккуратно усаживаемся в машину. Сам Борис делает это все на автомате, так же быстро и четко заводит гоночное авто. Впереди - машина инструктора. На ней находится динамик, из которого постоянно идет музыка - чаще всего рок. Отсутствие зрения у пилотов прекрасно компенсируется слухом. Музыка - это один из главных пространственных ориентиров. По ней пилот понимает, где он находится относительно ведущего. Штурман на головной машине также дает команды по громкой связи. "Первый круг - прогревочный! Едем небыстро! - указывает ведущий. - Готов? Все - старт!" В процессе заезда ведущий дает ориентиры: вправо - на два, влево - на три… Ориентируясь как по циферблату, пилот поворачивает руль в нужную сторону. Скорость же выдерживает, слушая музыку инструктора. Гонщики всегда перед заездом на новом для себя треке обходят его, изучают особенности маршрута.

Гоночный трек всегда стирает границы. Рядом могут оказаться обычный работяга и миллионер

Штурманы в проекте - зрячие профессиональные пилоты. Для них гонки в паре - это тоже непростое и одновременно увлекательное состязание. Каждый, кто хочет стать штурманом, обязательно сам проходит трассу с завязанными глазами. И периодически выступает в роли незрячего, так же следуя за ведущей машиной. Как говорят организаторы проекта, штурман, который достаточно продолжительное время работает в связке со слепым пилотом, рано или поздно начинает совершенно по-другому чувствовать машину и менять стиль вождения. Он становится гораздо осторожнее на дорогах.

Полностью ли безопасна такая езда? Вряд ли мы можем получить от жизни хоть какие-то гарантии в любом деле. Вот и в "Слепых гонках" во время заездов от случая к случаю происходят контакты между машинами слепого пилота и штурмана. Нередко в картинг-центрах есть ограждения из покрышек и пластика - можно и их ненароком задеть. Да, контакт в любом случае будет ощутимым. Но все ограничивается легкими ушибами. Ведь скорость, с которой движутся по треку пилот и штурман, невысока. Серьезных травм за время проекта ни у кого пока не было.

Зато эмоции московские гонщики дарят гостям со всей России. На "Слепые гонки" недавно приехали пилоты из Читы, Хабаровска, Калининграда, Екатеринбурга, Орловской области. У всех был разный стаж вождения. Кто-то сел за руль впервые, у кого-то уже был водительский опыт, но каждый испытал новые, острые ощущения и получил порцию адреналина.

Борис Вишняков выигрывает главную гонку своей жизни - гонку за счастье людей. Каждый может помочь проекту деньгами или стать волонтером. Фото: Instagram.com/ blind_race

Конкретно

Как стать пилотом

Главное требование к кандидатам в пилоты и штурманы: это должен быть человек, у которого нет сердечно-сосудистых заболеваний и ментальных нарушений. Чтобы записаться на занятия, нужно заполнить анкету на blind-race.ru. Также через сайт проекта можно сделать денежный перевод и поддержать "Слепые гонки" - они существуют на средства благотворителей.