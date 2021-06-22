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22.06.2021 00:53
Рубрика: Спорт

Россиянки вышли в четвертьфинал Евробаскета

Текст: Илья Трисвятский
Женская сборная России вышла в четвертьфинал проходящего во Франции и Испании чемпионата Европы. В матче первого раунда плей-офф во французском Страсбурге наша команда уверенно переиграла Словению - 93:75.
Фото: Пресс-служба ФИБА Фото: Пресс-служба ФИБА
Фото: Пресс-служба ФИБА

Главный тренер Александр Ковалев выпустил на площадку в стартовой пятерке Ксению Левченко, Анастасию Шилову, Елизавету Комарову, Раису Мусину и Марию Вадееву. Победный задел удалось организовать уже в первой четверти. По завершении 10 минут чистого времени игры Россия лидировала с внушительной для столь короткого отрезка разницей "плюс 15" - 28:13.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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В дальнейшем наши девушки продолжали уверенно контролировать ход встречи и довели матч до победы. Заметно отличилась Комарова. В ее активе 20 набранных очков, причем Лиза совершила четыре дальних попадания. У Мусиной так называемый "дабл-дабл" - 19 очков и 14 подборов. Полтора десятка баллов за результативность на лицевом счету Вадеевой, 10 - у 30-летнего дебютанта сборной Александры Штанько (Тарасовой). 

Вот как завершились остальные три матча усеченной стадии 1/8 финала (Last 12): Швеция - Италия - 64:46, Босния - Хорватия - 80:69, Испания - Черногория - 78:51.

В четвертьфиналах 23 июня встречаются: Беларусь - Швеция, Франция - Босния, Испания - Сербия, Россия - Бельгия. Пары соперников указаны в том порядке, в каком они расположены в турнирной сетке. Для проигравших соревнования на этом не закончатся, они перейдут в короткий плей-офф за 5-8-е места. Этот раунд важен тем, что лучшие шесть команд по итогам Евробаскета получат право принять участие в квалификации к чемпионату мира 2022 года. Для остальных шансы попасть на мировое первенство исчезнут.

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