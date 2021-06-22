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22.06.2021 13:38
Рубрика: Спорт

С Шубенкова сняты подозрения в употреблении допинга

Текст: Максим Домчев

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике снял все подозрения с чемпиона мира в беге с препятствиями на 110 метров россиянина Сергея Шубенкова по возможному нарушению антидопинговых правил.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Как сообщает сайт организации, вины спортсмена в связи с попаданием в его организм запрещенного препарата в ходе проведенного расследования выявлено не было. В пробе от 15 декабря 2020 года была обнаружена низкая концентрация ацетазоламида.

"AIU после проведенного тщательного расследования и изучения объяснений спортсмена признал, что положительный результат теста стал следствием непредумышленного проглатывания остатков лекарств, которые использовались для лечения члена семьи", - говорится в сообщении.

В результате этот случай был признан исключительным и спортсмен не будет за это нести никакого наказания.

Позже эту новость прокомментировал сам Шубенков. На своей странице в Instagram он рассказал, как в его организме оказалось это вещество и пригрозил судом тем, кто распространял про него недостоверную информацию.

"Мой младший сын, как выяснилось, принимал таблетки из списка WADA, которые надо было подготавливать определенным образом (в 3 месяца дети не умеют глотать таблетки). От такой подготовки на кухне оставались микроскопические почти невидимые частички, которые и стали причиной положительного допинг-теста в прошлом декабре. Тем не менее, AIU и World Athletics смогли во всем разобраться", - написал он.

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