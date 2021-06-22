Три очка Кучерова помогли "Тампе" разгромить "Айлендерс"

"Тампа-Бэй" в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли разгромила "Нью-Йорк Айлендерс" - 8:0.

Команды до этого матча не показывали высокую результативность. Но в пятой встрече оборона "островитян" буквально развалилась. Уже на первой минуте первую пробоину нанес Стивен Стэмкос. В середине периода Янни Гурд во второй раз пробил Семена Варламова. А под занавес периода Алекс Киллорн сделал счет 3:0.

В перерыве наставник "Айлендерс" заменил Варламова, отразившего 13 из 16 бросков, на Илью Сорокина. Но и он был вынужден трижды капитулировать во второй 20-минутке. Голами отметились Стэмкос, Ондржей Палат и Киллорн. Во всех комбинациях принял участие Никита Кучеров. В заключительном периоде Брейден Пойнт и Люк Шенн установили окончательный результат - 8:0.

Голкипер "молний" Андрей Василевский отразил 21 бросок и сыграл на ноль. Сорокин отразил 19 бросков из 24. Счет в серии стал 3-2 в пользу "Тампы".