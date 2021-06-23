Армеец Влашич признан лучшим игроком матча Хорватия - Шотландия
Полузащитник Никола Влашич признан лучшим игроком матча между сборными Хорватии и Шотландии в рамках группового раунда чемпионата Европы. Хорваты победили - 3:1, а на счету игрока ЦСКА гол.
Благодаря этой победе сборная обеспечила себе выход в плей-офф.
Влашич впервые в нынешнем турнире вышел на поле в стартовом составе. Именно после его удара хорваты забили первый гол в ворота соперника.
Всего Влашич провел на поле 75 минут, после чего был заменен. Однако этого хватило, чтобы армеец был признан лучшим игроком матча.
Сборные Англии и Хорватии вышли в плей-офф Евро-2020 00:09
Стали известны участники плей-офф чемпионата Европы от группы "D". Ими стали англичане, хорваты и чехи. Шотландцы, оказавшие достойное сопротивление Модричу и его команде, заняли четвертую строчку и покидают турнир
Исполком РФС оценит выступление сборной России на Евро-2020 22.06.2021
Внеочередной исполком Российского футбольного союза на ближайшем заседании даст оценку работе тренерского штаба сборной России. На Евро-2020 команда под руководством Станислава Черчесова потерпела два разгромных поражения от Бельгии и Дании и не вышла в плей-офф
Ловчев о вылете сборной России с Евро-2020: Мы все отмучались 22.06.2021
Легенда отечественного футбола Евгений Ловчев и журналист Сергей Егоров подвели итоги выступления сборной России на Евро-2020. "Сейчас такое впечатление, что мы все отмучались. У наших игроков нет нужного уровня мастерства", - отметил Ловчев
Глава Минспорта подвел итоги выступления сборной России на Евро-2020 22.06.2021
Глава Минспорта Олег Матыцин, подводя итоги выступления сборной России на Евро-2020, отметил необходимость проведения реформ. "Важно сделать правильные выводы из ошибок и провести реформы, направленные на создание единой эффективной системы массового футбола", - отметил, в частности, он