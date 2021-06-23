Армеец Влашич признан лучшим игроком матча Хорватия - Шотландия

Полузащитник Никола Влашич признан лучшим игроком матча между сборными Хорватии и Шотландии в рамках группового раунда чемпионата Европы. Хорваты победили - 3:1, а на счету игрока ЦСКА гол.

Благодаря этой победе сборная обеспечила себе выход в плей-офф.

Влашич впервые в нынешнем турнире вышел на поле в стартовом составе. Именно после его удара хорваты забили первый гол в ворота соперника.

Всего Влашич провел на поле 75 минут, после чего был заменен. Однако этого хватило, чтобы армеец был признан лучшим игроком матча.