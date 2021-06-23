Автогол вратаря вывел Испанию вперед в матче со словаками

Сборная Испании вышла вперед в матче последнего тура группового этапа против Словакии в Севилье. Произошло это на 30-й минуте, когда голкипер Мартин Дубравка забил в свои ворота, пытаясь выбить мяч.

Что интересно - тот же Дубравка в самом начале игры отразил пенальти от Альваро Мораты, здорово среагировав на удар форварда "Ювентуса".

Напомним, что на этом Евро уже пять игроков отличились автоголами. Дубравка в данном списке стал седьмым. К концу первого тайма поединка в Севилье Испания ведет 1:0.