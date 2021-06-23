Новости

BBC: Британский эсминец намеренно вошел в российскую погранзону 21:53
Украина запретила въезд россиянам без ПЦР 21:13
Сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата Европы 21:07
МИД: США отказываются должным образом рассматривать случаи кибератак на РФ 21:03
Умер актер Валентин Рыжий 20:57
Захарова назвала ложью заявления Лондона по инциденту в Черном море 20:35
В Ялте число пострадавших от ливней выросло до 55 20:30
Нерабочие дни в мае не помешали росту промпроизводства 20:17
В Ялте людей начали эвакуировать из-за появления новой реки 20:00
Автогол вратаря вывел Испанию вперед в матче со словаками 19:46
Умер легендарный диктор, народный артист России Виктор Балашов 19:46
Минобороны показало кадры преследования британского эсминца в Черном море 19:44
На выставке в Минске презентовали тепловые пушки нового поколения 19:42
Двоих сотрудников S7 задержали по подозрению в коммерческом подкупе 19:40
В Москве "Яндекс" открыл пункты вакцинации от коронавируса для курьеров 19:38
Организаторам речных круизов в Москве грозит штраф до миллиона рублей 19:01
У зарубежных инвесторов возродился интерес к офисам 19:01
Среди привившихся в Подмосковье разыграют еще одну квартиру 18:53
Театральные деятели поддержали идею доступа зрителей по QR-кодам 18:50
Франция проведет в Куршевеле сразу два этапа юниорского Гран При по фигурному катанию 18:28
СМИ: Меркель и Макрон предложили пригласить Путина на встречу с лидерами ЕС 18:11
МИД РФ: Берлин оставил без ответа восемь обращений по Навальному 18:03
Москвича обманули при попытке оформить кредит на 100 миллионов рублей 18:02
Аэропортам присвоили имена врача и авиаконструктора 18:01
Запись на вакцинацию в Подмосковье выросла в 5 раз 17:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
23.06.2021 21:30
Рубрика: Спорт

Попасть в десятку

После чемпионата России назовут имена десяти атлетов, которые выступят в Токио
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8489)
В Чебоксарах стартовал чемпионат России по легкой атлетике, который станет заключительным этапом отбора на Олимпийские игры. Хотя мест в команде всего ничего. В рамках турнира будет разыграно 42 комплекта наград, а путевок в Токио - только 10.
Недавний прыжок с шестом на 4,91 м - один из лучших в карьере Анжелики Сидоровой. Выше - 4,95 м было только на победном ЧМ-2019. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Такую квоту российской сборной выделила Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) после возобновления выдачи нейтрального статуса нашим спортсменам, которым не позволено выступать в международных соревнованиях под флагом своей страны из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Так что во всех крупнейших стартах, включая чемпионаты мира и Олимпиады, Россию могут представлять только 10 легкоатлетов.

Пытаясь составить этот шорт-лист, в голову сразу приходят три фамилии - Ласицкене, Сидорова, Шубенков. Наши звезды и активные борцы за свои права. Но в Чебоксарах прыгунью в высоту Марию Ласицкене мы, к сожалению, не увидим. Как и другую яркую - но уже по другим причинам - спортсменку сборной: прыгунью в длину Дарью Клишину. Трехкратная и действующая чемпионка мира Ласицкене набирает форму после небольшой травмы задней поверхности бедра, а живущая в США Клишина, которую часто включают в списки самых красивых легкоатлеток, продолжит свою подготовку за океаном из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Сразу успокоим поклонников "королев спорта": претендовать на место в команде девушкам пропуск чемпионата не помешает. В ВФЛА создали рабочую группу для утверждения критериев отбора в "десятку" избранных. Ее возглавила исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова. Участие в чемпионате России - только один из критериев. Наличие нейтрального статуса и олимпийского норматива, понятно, не обсуждается.

Итак, за кем же будет интересно наблюдать по ходу турнира в Чебоксарах. Однозначно, за действующей чемпионкой мира в прыжках с шестом Анжеликой Сидоровой. На своем первом международном старте сезона в Дохе россиянка заставила понервничать, заняв седьмое место с совершенно нехарактерным для нее результатом 4,64 м. Но на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции Анжелика уже восстановила баланс сил - 4,91 м. Для Сидоровой это один из лучших результатов в карьере, выше она прыгала только два года назад, когда выиграла чемпионат мира с прыжком на 4,95 м.

Сидорова, Клишина, Иванюк - среди лидеров мирового сезона. Послужит ли это гарантией попадания в олимпийскую сборную

Там же, в Дохе и Флоренции, о своей готовности биться за медали Игр очень громко заявил Илья Иванюк. Он выбился в лидеры мирового рейтинга в прыжках в высоту с результатом 2,37 м. В секторе на стадионе "Олимпийский" конкуренцию ему составит Михаил Акименко. На ЧМ-2019 они вместе стояли на пьедестале, выиграв "бронзу" и "серебро" соответственно.

В мужском шесте на соревнованиях в Твери удачную попытку на 5,90 м выполнил Тимур Моргунов. Правда, он еще не получил нейтральный статус. Иначе был бы в топе мирового сезона четвертым.

Еще 35 российских легкоатлетов получили нейтральный статус

Пока в международных рейтингах не учитываются и результаты, показанные барьеристом Сергеем Шубенковым. В Сочи на "Кубке Федерации", к примеру, он пробежал дистанцию за 13,29 секунды. И это был его первый старт. На следующем турнире, командном чемпионате России в Брянске, как назло, из-за грозового ливня отказала электроника. Ручной секундомер зафиксировал 13,0, но это, как говорится, не считается. Обидно, но самое главное, что на днях с Шубенкова сняли все подозрения в употреблении запрещенного вещества - мочегонного средства ацетазоламида (его низкая концентрация была обнаружена во внесоревновательной пробе, взятой 15 декабря 2020 года). Было доказано, что в организм Сергея попали остатки лекарства, использованного для лечения сына. Никаких обвинений, санкций, дисквалификаций. Поэтому, надеемся, что долго ждать нейтрального статуса не придется. Можно сфокусироваться на результатах. И Шубенкову, и остальным. Соревнования продолжатся до 27 июня. А 28-го ВФЛА должна назвать олимпийскую "десятку".

Спорт Виды спорта Легкая атлетика Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио