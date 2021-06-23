В Чебоксарах стартовал чемпионат России по легкой атлетике, который станет заключительным этапом отбора на Олимпийские игры. Хотя мест в команде всего ничего. В рамках турнира будет разыграно 42 комплекта наград, а путевок в Токио - только 10.

Недавний прыжок с шестом на 4,91 м - один из лучших в карьере Анжелики Сидоровой. Выше - 4,95 м было только на победном ЧМ-2019. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Такую квоту российской сборной выделила Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) после возобновления выдачи нейтрального статуса нашим спортсменам, которым не позволено выступать в международных соревнованиях под флагом своей страны из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Так что во всех крупнейших стартах, включая чемпионаты мира и Олимпиады, Россию могут представлять только 10 легкоатлетов.

Пытаясь составить этот шорт-лист, в голову сразу приходят три фамилии - Ласицкене, Сидорова, Шубенков. Наши звезды и активные борцы за свои права. Но в Чебоксарах прыгунью в высоту Марию Ласицкене мы, к сожалению, не увидим. Как и другую яркую - но уже по другим причинам - спортсменку сборной: прыгунью в длину Дарью Клишину. Трехкратная и действующая чемпионка мира Ласицкене набирает форму после небольшой травмы задней поверхности бедра, а живущая в США Клишина, которую часто включают в списки самых красивых легкоатлеток, продолжит свою подготовку за океаном из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Сразу успокоим поклонников "королев спорта": претендовать на место в команде девушкам пропуск чемпионата не помешает. В ВФЛА создали рабочую группу для утверждения критериев отбора в "десятку" избранных. Ее возглавила исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова. Участие в чемпионате России - только один из критериев. Наличие нейтрального статуса и олимпийского норматива, понятно, не обсуждается.

Итак, за кем же будет интересно наблюдать по ходу турнира в Чебоксарах. Однозначно, за действующей чемпионкой мира в прыжках с шестом Анжеликой Сидоровой. На своем первом международном старте сезона в Дохе россиянка заставила понервничать, заняв седьмое место с совершенно нехарактерным для нее результатом 4,64 м. Но на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции Анжелика уже восстановила баланс сил - 4,91 м. Для Сидоровой это один из лучших результатов в карьере, выше она прыгала только два года назад, когда выиграла чемпионат мира с прыжком на 4,95 м.

Сидорова, Клишина, Иванюк - среди лидеров мирового сезона. Послужит ли это гарантией попадания в олимпийскую сборную

Там же, в Дохе и Флоренции, о своей готовности биться за медали Игр очень громко заявил Илья Иванюк. Он выбился в лидеры мирового рейтинга в прыжках в высоту с результатом 2,37 м. В секторе на стадионе "Олимпийский" конкуренцию ему составит Михаил Акименко. На ЧМ-2019 они вместе стояли на пьедестале, выиграв "бронзу" и "серебро" соответственно.

В мужском шесте на соревнованиях в Твери удачную попытку на 5,90 м выполнил Тимур Моргунов. Правда, он еще не получил нейтральный статус. Иначе был бы в топе мирового сезона четвертым.

Пока в международных рейтингах не учитываются и результаты, показанные барьеристом Сергеем Шубенковым. В Сочи на "Кубке Федерации", к примеру, он пробежал дистанцию за 13,29 секунды. И это был его первый старт. На следующем турнире, командном чемпионате России в Брянске, как назло, из-за грозового ливня отказала электроника. Ручной секундомер зафиксировал 13,0, но это, как говорится, не считается. Обидно, но самое главное, что на днях с Шубенкова сняли все подозрения в употреблении запрещенного вещества - мочегонного средства ацетазоламида (его низкая концентрация была обнаружена во внесоревновательной пробе, взятой 15 декабря 2020 года). Было доказано, что в организм Сергея попали остатки лекарства, использованного для лечения сына. Никаких обвинений, санкций, дисквалификаций. Поэтому, надеемся, что долго ждать нейтрального статуса не придется. Можно сфокусироваться на результатах. И Шубенкову, и остальным. Соревнования продолжатся до 27 июня. А 28-го ВФЛА должна назвать олимпийскую "десятку".