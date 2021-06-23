Франция проведет в Куршевеле сразу два этапа юниорского Гран При по фигурному катанию

Второй этап юниорского Гран При должен был состояться 25-28 августа в канадском Эдмонтоне. Однако из-за не утихающей в Канаде пандемии организаторы уведомили Международный союз конькобежцев (ИСУ) об отмене соревнований.

Как сообщается в пресс-релизе, ИСУ обратилась ко всем устроителям всех семи этапов с предложением провести у себя в стране сразу два юниорских турнира фигуристов.

Откликнулись французы, готовившиеся провести 18-21 августа в Куршевеле первый этап. А теперь им отдан и второй, который состоится 25-28 августа. Два этапа подряд! Такого в истории Гран При по фигурному катании никогда не было. Но пандемия внесла свои коррективы.