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23.06.2021 18:28
Рубрика: Спорт

Франция проведет в Куршевеле сразу два этапа юниорского Гран При по фигурному катанию

Текст: Николай Долгополов
Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Второй этап юниорского Гран При должен был состояться 25-28 августа в канадском Эдмонтоне. Однако из-за не утихающей в Канаде пандемии организаторы уведомили Международный союз конькобежцев (ИСУ) об отмене соревнований.

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Как сообщается в пресс-релизе, ИСУ обратилась ко всем устроителям всех семи этапов с предложением провести у себя в стране сразу два юниорских турнира фигуристов.

Откликнулись французы, готовившиеся провести 18-21 августа в Куршевеле первый этап. А теперь им отдан и второй, который состоится 25-28 августа. Два этапа подряд! Такого в истории Гран При по фигурному катании никогда не было. Но пандемия внесла свои коррективы.

Спорт Фигурное катание