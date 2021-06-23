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23.06.2021 23:43
Рубрика: Спорт

Роналду повторил мировой рекорд по голам за национальную команду

Португалец Криштиану Роналду оформил дубль в матче с Францией в третьем туре группового этапа Евро-2020 и повторил рекорд по голам за сборную.
Текст: Илья Соболев

До сих пор единоличным владельцем этого рекорда был иранец Али Даеи со 109 мячами. У Роналду стало столько же. Даеи, чтобы оформить свое достижение, потребовалось 149 матчей, а 36-летний португалец догнал его в 178-й игре.

Фото: Alexandre Schneider/Getty Images
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Отметим, что, Роналду также возглавил список лучших бомбардиров чемпионатов мира и чемпионатов Европы вместе взятых. Сейчас у него 21 мяч. У идущего вторым немца Мирослава Клозе - 19 голов.

Матч Франция - Португалия продолжается. Счет - 2:2.

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