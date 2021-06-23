Роналду повторил мировой рекорд по голам за национальную команду

До сих пор единоличным владельцем этого рекорда был иранец Али Даеи со 109 мячами. У Роналду стало столько же. Даеи, чтобы оформить свое достижение, потребовалось 149 матчей, а 36-летний португалец догнал его в 178-й игре.

Отметим, что, Роналду также возглавил список лучших бомбардиров чемпионатов мира и чемпионатов Европы вместе взятых. Сейчас у него 21 мяч. У идущего вторым немца Мирослава Клозе - 19 голов.

Матч Франция - Португалия продолжается. Счет - 2:2.