Роналду повторил мировой рекорд по голам за национальную команду
До сих пор единоличным владельцем этого рекорда был иранец Али Даеи со 109 мячами. У Роналду стало столько же. Даеи, чтобы оформить свое достижение, потребовалось 149 матчей, а 36-летний португалец догнал его в 178-й игре.
Отметим, что, Роналду также возглавил список лучших бомбардиров чемпионатов мира и чемпионатов Европы вместе взятых. Сейчас у него 21 мяч. У идущего вторым немца Мирослава Клозе - 19 голов.
Матч Франция - Португалия продолжается. Счет - 2:2.
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