Сборная Хорватии в последнем туре группового этапа чемпионата Европы обыграла в Глазго Шотландию (3:1) и вышла в плей-офф. "Шашечки" заняли второе место в квартете "D" вслед за англичанами.

Первые два матча хорватов на турнире оставили тяжкое впечатление: один забитый мяч, поражение от Англии и одно очко, набранное в поединке с чехами. Финалисты первенства планеты-2018 сами загнали себя в такое положение, что для участия в 1/8 финала им необходимо было побеждать шотландцев. Любой другой результат оставил бы команду Златко Далича без плей-офф. В схожей ситуации была и Шотландия. У подопечных Стива Кларка в активе было лишь одно набранное очко.

К чести хозяев, они бились как могли, но все же класс Хорватии выше. Свое слово сказал лидер представителей Балкан Лука Модрич, забивший при счете 1:1 эффектный гол внешней стороной стопы. К слову, Модрич стал самым молодым и самым возрастным автором гола хорватов на Евро. Полузащитник "Реала" забивал на Евро-2008 австрийцам, когда ему было 22 года, и теперь шотландцам в возрасте 35 лет.

Модрич стал самым молодым и самым возрастным автором гола хорватов на чемпионатах Европы. Он забивал на турнире в 22 года, а сейчас ему 35

- Мы провели большой матч и вышли в следующий раунд. Хорватия была недовольна игрой в первых двух турах. Ребята понимали, что мы можем действовать лучше. Когда сборная так опасна, как сегодня, ей никто не страшен. Что касается моего гола, то он многое значит для меня. Однако самое главное - наша победа и участие в 1/8 финала, - отметил Модрич.

Открыл счет в Глазго полузащитник ЦСКА Никола Влашич, который впервые на Евро-2020 вышел в стартовом составе. Никола справедливо был признан лучшим футболистом этого матча и почти наверняка появится на поле с первых минут в поединке 1/8 финала.

- Это была отличная игра. Мы знали, что можем действовать именно так, как сегодня. Даже после того, как они сравняли счет, Хорватия сохраняла спокойствие и продолжила создавать моменты. В итоге мы уверенно победили. Думаю, как раз такую команду хотят видеть наши болельщики. Лично я всегда готов выйти на поле, независимо от того, попадаю я в стартовый состав или нет. Мест в национальной сборной не так уж много, но я хочу быть ее частью как можно дольше, - признался Влашич.

Интересный факт - хорваты прервали продолжительную серию (33 года) неудач вице-чемпионов мира на Евро. После введения в 1980 году группового этапа финалисты мирового первенства лишь раз выходили в плей-офф: это удалось сделать сборной ФРГ в 1988 году. В XXI веке Германия-2004, Франция-2008 и Нидерланды-2012 не одержали на Евро ни одной победы при трех ничьих и шести поражениях.

- Хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживал. Болельщики - наша сила, а мы будем вашей гордостью. Эти десять дней были для меня и остальных большой проверкой. Мы показали, на что способны. Хорватия не остановилась после пропущенного мяча, а оставалась сосредоточенной. Наш гол был вопросом времени. Матч получился тяжелым, со сложным соперником, но мы сделали это, - сказал главный тренер "шашечных" Златко Далич.

- Мы хотели этого с первого тура, но у нас никак не получалось. Думаю, по ходу турнира Хорватия еще улучшит игру и будет острее действовать в атаке. Команда становится сильнее с каждой тренировкой, с каждым матчем, - считает защитник хорватов Йосип Юранович.

Что касается шотландцев, то эта сборная ни разу не выходила из группы на крупном турнире. "Тартановая армия" 11 раз принимала участие на главных международных соревнованиях (чемпионатах мира и Европы), но ни разу не пробивалась в плей-офф.

- Мне грустно за ребят. Мы долго ждали возможности попасть на турнир, и нас довел до этого крепкий состав. По ходу группового этапа было много хороших моментов. Но Шотландия не набрала достаточно очков. Сегодня против нас была закаленная на таких соревнованиях команда, которая знает, как играть в третьем матче в группе. А мы, возможно, не знали. Поэтому мы едем домой, а Хорватия - в следующий раунд. Мы не добились ничего в первом поединке. Это означало, что нам нужно ехать на "Уэмбли" и тратить много сил, физических и психологических, чтобы у нас был момент. Возможно, это сказалось на нас в противостоянии с хорватами. Нам нужно подготовиться к следующему турниру. Обещаю, что до него не придется ждать 23 года, - отметил главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк.

В свою очередь полузащитник шотландцев Джон Макгинн заявил, что он и его партнеры по национальной команде подавлены.

- Мы играли против превосходной команды, у которой огромный опыт выступлений на крупных соревнованиях, и они продемонстрировали это сегодня. Наши футболисты подавлены тем, что мы не прошли дальше. Но, думаю, мы не справедливы к себе. Шотландия уже вошла в историю, выйдя в финальную стадию Евро. Команда заслуживает похвалы, - сказал Макгинн.

Тем временем

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил руководству "Пари Сен-Жермен" о желании покинуть клуб этим летом, сообщает Marca. По информации зарубежных коллег, Мбаппе не хочет оставаться в Париже. Наиболее предпочтительным вариантом для него является "Реал". Французский клуб не будет препятствовать продаже Килиана, но для этого "сливочным" придется заплатить за форварда около 200 миллионов евро. Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2017 года, куда он перешел из "Монако".