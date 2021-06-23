Остановили Роберта
Ко вчерашнему матчу шведы подошли в роли лидеров своей группы. Скандинавы не блеснули яркой в двух стартовых турах, зато они набрали четыре очка, не пропустив от Испании (0:0) и одолев словаков (1:0).
Гол Эмиля Форсберга в предыдущей встрече принес Швеции первую победу в поединке Евро с 2012 года. Тогда "викинги" не смогли выйти из группы, как и четыре года спустя во Франции. Именно после чемпионата Европы-2016 сборную возглавил Янне Андерссон. При нем команда добилась очень хороших результатов: в 2018 году на первенстве планеты Себастьян Ларссон и компания пробились в четвертьфинал, после чего выиграли свою группу в Лиге наций, а теперь вышли в 1/8 финала Евро.
Удивительно то, с каким спокойствием шведские футболисты и их тренер относятся ко всем барьерам, которые им приходится преодолевать на своем пути. После матча со словаками Андерссон подчеркнул, что он уверен в своих подопечных и даже позволит им слегка отдохнуть перед противостоянием с поляками.
- Очень немногие команды способны играть каждый матч в своем стиле, не принимая во внимание особенности соперника. Словакия была хороша, она пыталась поймать свой темп, но мы не позволили им этого сделать. У нас в сборной все нормально. Можно даже выпить немножко пива после встречи. Мы еще изучим Польшу и спокойно подготовимся к поединку с ними, - отметил Андерссон.
Поляки сохранили шансы на выход в плей-офф благодаря неожиданной ничьей с Испанией (1:1). "Красная фурия" вела в счете, но все решил гол лучшего бомбардира "орлов", форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски.
- Мы выглядели хорошо против Испании. Не обошлось без ошибок как в обороне, так и в нападении, но в целом Польша играла гораздо лучше, чем со Словакией. Ребята понимали, что с испанцами придется много защищаться, и у нас это неплохо получилось. Можно сказать, наш план сработал. В поединке со шведами мы не будем фаворитами. У них хорошие исполнители, и это будет очень тяжелый матч, но мы подготовимся как следует, - обещал Левандовски.
Начало встречи в Санкт-Петербурге вышло обескураживающим для поляков: уже на второй минуте Форсберг открыл счет. До перерыва "орлы" могли огорчить шведов, но оба раза Левандовски не повезло. Зато во второй половине Роберт оформил дубль, что, впрочем, не спасло его команду от поражения: шведы также дважды огорчили Войцеха Щесны усилиями все того же Форсберга и полузащитника "Краснодара" Виктора Классона, который отличился при счете 2:2 в компесированное время. Как итог - 3:2 в пользу команды Янне Андерссона.
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