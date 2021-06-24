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Рубрика: Спорт

Хозяева торопятся

Бразилия набрала девять очков в трех турах и вышла в плей-офф Кубка Америки
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8490)
Сборная Бразилии одержала третью победу подряд на Кубке Америки-2021, обыграв в тяжелейшем матче Колумбию (2:1). Таким образом, "желто-зеленые" обеспечили себе первое место в группе.
Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo
Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo

В отличие от бразильцев, которые здорово стартовали на домашнем турнире, колумбийцы все никак не наберут форму. В стартовых трех турах "кофейщики" набрали лишь четыре очка, хотя по составу они, если кому-то и уступают на Копе, то только Бразилии и Аргентине.

Фото: Joosep Martinson - UEFA/UEFA via Getty Images
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Справедливости ради в матче в Рио-де-Жанейро Колумбия заслужила как минимум ничью. До 78-й минуты бразильцы уступали в счете, но голы Роберто Фирмино и Каземиро принесли "селесао" три очка. Что интересно: Каземиро забил решающий мяч на десятой добавленной минуте.

В активе бразильцев девять очков после трех игр, и они лидируют в группе "В". Далее идут Колумбия с Перу (по четыре балла) и Эквадор с Венесуэлой (по два очка). Напомним, что в плей-офф выходят по четыре команды из каждой группы.

Чуть ранее участие в плей-офф обеспечила себе Аргентина, одолевшая в третьем туре Парагвай (1:0). В активе двукратных чемпионов мира семь очков после трех туров, а у Боливии, которая идет на последнем месте в группе "А", ноль баллов.

Фото: Tibor Illyes - Pool/Getty Images
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Встреча с Парагваем стала знаковой для лидера "альбиселесты" Лионеля Месси. Этот матч стал 147-м для форварда "Барселоны" в качестве капитана сборной. По данному показателю Месси сравнялся с Хавьером Маскерано.

- Лео ведет нас вперед. Он отличный парень и гениальный футболист. Реальность такова, что Месси провел все матчи, ему бы чуть отдохнуть, но у нас нет такой возможности. Хотя с учетом того, что мы вышли в плей-офф, в следующем поединке, возможно, стоит провести ротацию состава, - подчеркнул на пресс-конференции главный тренер аргентинской сборной Лионель Скалони.

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