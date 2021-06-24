Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Илья Соболев

Уэльс - Дания

Комментарий Дмитрия Булыкина: Жду борьбы. Для этих команд участие в плей-офф - уже успех. Им повезло, что в соперниках будет не топ-сборная. Будет интенсивный матч, возможно, без множества голевых моментов. Полагаю, в концовке датчане смогут переломить ход встречи и выиграть.

Прогноз Дмитрия Булыкина: 1:2 Прогноз "РГ": 0:1

Италия - Австрия

Комментарий Дмитрия Булыкина: Итальянцы набрали потрясающий ход, бьют один рекорд за другим. Не вижу, за счет чего австрийцы смогут выйти в четвертьфинал.

Прогноз Дмитрия Булыкина: 2:0 Прогноз "РГ": 3:0

Нидерланды - Чехия

Комментарий Дмитрия Булыкина: Нидерланды выглядят предпочтительнее, но не факт, что все пройдет гладко. Чехи неплохо показали себя в группе, играли на равных с Хорватией и Англией. У них дисциплинированная, хорошо организованная команда. Нидерланды любят атаковать и порой заигрываются. Мне кажется, "оранжевые" пройдут дальше, но не без проблем.

Прогноз Дмитрия Булыкина: 2:1 Прогноз "РГ": 2:0

Бельгия - Португалия

Комментарий Дмитрий Булыкина: Думаю, это главная вывеска 1/8 финала чемпионата Европы. Нас ждет яркое зрелище. С одной стороны, у португальцев есть Роналду, который продолжает забивать пачками, с другой - Бельгия является лидером рейтинга ФИФА и, на мой взгляд, главным фаворитом Евро. Лукаку, де Брейне, Азар - о таких исполнителях мечтает любая сборная. Будет результативный матч, в котором победят "красные дьяволы".

Прогноз Дмитрия Булыкина: 3:2 Прогноз "РГ": 3:1

Дмитрий Булыкин: Для меня Бельгия - главный фаворит Евро. У "красных дьяволов" есть Азар, Лукаку, де Брейне - о таких игроках мечтает любая команда

Хорватия - Испания

Комментарий Дмитрия Булыкина: Интересное противостояние, непредсказуемое. Кто победит, совершенно непонятно, но я поставил бы на Испанию. Да, они только в последнем туре вышли в плей-офф, однако с ними очень сложно играть, потому что мяч почти все время у них. Если хорваты будут готовы бегать за мячом и выжидать своего шанса - тогда все возможно. И все же, думаю, испанцы пройдут дальше.

Прогноз Дмитрия Булыкина: 1:2 Прогноз "РГ": 0:1

Франция - Швейцария

Комментарий Дмитрия Булыкина: Французы - одни из фаворитов Евро. В группе у них возникали сложности, но они пока вкатываются в турнир. Такие звезды, как Погба, Мбаппе, Гризманн, Бензема, - они опытные ребята и знают, как выигрывать в крупных соревнованиях. Думаю, у швейцарцев нет шансов.

Прогноз Дмитрия Булыкина: 3:0 Прогноз "РГ": 2:0

Швеция - Украина

Комментарий Дмитрия Булыкина: Шведы очень хорошо себя показали в группе, одержали две победы в группе. Их шансы на выход в четвертьфинал предпочтительнее.

Прогноз Дмитрия Булыкина: 2:0 Прогноз "РГ": 1:0

Англия - Германия

Комментарий Дмитрия Булыкина: Немцы чудом вышли в плей-офф, хотя команда у них сильная. Что касается англичан, то они не впечатлили. В трех матчах забито лишь два мяча, а те же немцы отличились шесть раз, здорово проявили себя в поединке с Португалией. Я ставлю на успех Германии.

Прогноз Дмитрия Булыкина: 1:2 Прогноз "РГ": 2:2 (по пенальти выиграет Германия).

Стоит знать

Отметим, что плей-офф Евро-2020 проводится по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Если матч на этом этапе завершается вничью после 90 минут основного времени, назначается овертайм (два тайма по 15 минут). Если и по окончании дополнительного времени счет равный, то победитель определяется в серии пенальти.

Возвращаясь к бельгийцам, которых Дмитрий Булыкин назвал главными фаворитами Евро, стоит отметить, что до сих пор их лучшим результатом на турнире была "бронза" в 1972 году. Пять лет назад во Франции "красные дьяволы" дошли до четвертьфинала, в котором их неожиданно переиграл Уэльс.

Надо сказать, что с тех пор состав у Бельгии если и изменился, то точечно. Лидеры у этой команды все те же, что и в 2016 году - Кевин Де Брюйне, Ромелу Лукаку, Эден Азар.

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По словам полузащитника "Манчестер Сити" Де Брюйне, который стал одним из лучших игроков группового этапа Евро-2020, он и его партнеры готовы не просто побороться за титул, но и завоевать его

- Я бы не стал делать никаких выводов на основании группового турнира. В плей-офф все будет по-другому. Постараемся быть в форме и выиграть титул, - отметил Де Брюйне.

Статистика

Где будем смотреть

26 июня, суббота, "Матч ТВ"

19.00. Уэльс - Дания. Прямая трансляция.

Первый канал

21.45. Италия - Австрия. Прямая трансляция.

27 июня, воскресенье, "Матч ТВ"

19.00. Нидерланды - Чехия. Прямая трансляция.

Первый канал

21.45. Бельгия - Португалия. Прямая трансляция.

Тем временем

Авторитетный портал WhoScored назвал топ-100 лучших игроков группового этапа Евро. В список попали двое россиян: Артем Дзюба (84-е место) и Далер Кузяев (91-е). Лидирует в рейтинге бельгиец Кевин де Брейне, средняя оценка которого составила 8,84. В топ-10 также попали: португалец Криштиану Роналду (8,06), полузащитник Нидерландов Френки де Йонг (7,87), итальянец Мануэль Локателли (7,86), форвард Нидерландов Мемфис Депай (7,84), бельгиец Ромелу Лукаку (7,77), итальянец Чиро Иммобиле (7,77), хавбек Нидерландов Джорджинио Вейналдум (7,75), поляк Роберт Левандовски (7,58) и швед Эмиль Форсберг (7,55).