Из 910 работ, присланных на международный Конкурс Фэйр Плей, каждая пятая из России

Конкурс, объявленный Международным комитетом Фэйр Плей, был посвящен отображению честной игры в литературе и живописи. Написанные на английском языке эссе, как и рисунки, посвященные спортивному благородству, надо было прислать в штаб-квартиру в Будапеште по электронной почте. Участники разбиты на несколько категорий - от трех лет до 16 и немного выше.

Неожиданно для организаторов откликнулись более 900 участников, которые были вольны излагать в доступной для себя форме собственное представление о Фэйр Плей. Из 160 коротких рассказов половина прислана россиянами из городов, больших и малых, главным образом от столицы неблизких. Жюри отметило специальной наградой учеников березовской средней школы N4, что в Красноярском крае. Написанные ими от руки, но на английском 26 коротеньких рассказов впечатлили жюри. Среди победителей этой части конкурса еще девять наших - от пятилетнего детсадовца Вовы Стрельцова до перешагнувших 16-летний рубеж Наталии Мамиевой, Андрея Лунева…

Есть у нас призеры и в конкурсе юных художников. Им будут разосланы скромные призы, а все конкурсанты получат электронный сертификат об участии.

Жюри, возглавляемое президентом Международного комитета Фэйр Плей, знаменитым венгерским фехтовальщиком, кардиохирургом Йено Камути, поблагодарило россиян за привлечение рекордного количества юных конкурсантов.