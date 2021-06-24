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24.06.2021 19:13
Рубрика: Спорт

Медведев вышел в полуфинал турнира в Мальорке

Текст: Максим Домчев
Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира в испанской Мальорке.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Медведев стал вторым по заработанным призовым среди теннисистов из России

В четверг россиянин встречался с представителем Норвегии Каспероом Руудом. Теннисисты готовятся к Уимблдону и этот турнир, призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов, проходит на траве.

Рууд доставил немало проблем россиянину в первой партии. Однако в решающий момент Медведев сумел сделать брейк и добился победы - 7:5.

Норвежец явно был разочарован таким исходом сета и во втором уже не смог оказать достойного сопротивления. В итоге Медведев победил 7:5, 6:1.

Соперником россиянина в полуфинале станет испанец Пабло Карреньо-Буста.

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