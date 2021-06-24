Медведев вышел в полуфинал турнира в Мальорке

Фото: EPA
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира в испанской Мальорке.
В четверг россиянин встречался с представителем Норвегии Каспероом Руудом. Теннисисты готовятся к Уимблдону и этот турнир, призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов, проходит на траве.
Рууд доставил немало проблем россиянину в первой партии. Однако в решающий момент Медведев сумел сделать брейк и добился победы - 7:5.
Норвежец явно был разочарован таким исходом сета и во втором уже не смог оказать достойного сопротивления. В итоге Медведев победил 7:5, 6:1.
Соперником россиянина в полуфинале станет испанец Пабло Карреньо-Буста.