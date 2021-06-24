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24.06.2021 19:08
Рубрика: Спорт

Минспорта РФ обсудит с РФС лимит на легионеров в РПЛ

Текст: Максим Домчев
После провального выступления сборной России на Евро-2020 Министерство спорта РФ обсудит с Российским футбольным союзом лимит на легионеров. Об этом в четверг заявил глава ведомства Олег Матыцин.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

По его словам, лимит на иностранных футболистов станет поводом для обсуждения с РФС, и по его итогам будет вынесено адекватное решение.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Гамула поддержал отмену лимита на легионеров в РПЛ

По мнению министра, одна из главных проблем - разный уровень подготовки игроков. Также необходимо наладить взаимодействие между детским футболом, клубами и сборной России. Также нужно работать над критериями отбора в национальную команду.

"Надо в принципе совершенствовать систему управления в футболе. К сожалению, я это уже говорил сразу после неутешительного результата со сборной Дании, у нас разрозненно абсолютно развивается система детского футбола, профессиональные клубы и институт сборных команд", - приводит слова Матыцина ТАСС.

В РПЛ действует лимит на легионеров, утвержденный в 2019 году - в заявке на сезон должно был не более 8 иностранцев и 17 россиян.

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