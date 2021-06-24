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24.06.2021 10:08
Рубрика: Спорт

Доступное место силы

В Тюмени ржавые турники меняют на современные комплексы
Текст: Ирина Никитина
Российская газета - Спецвыпуск № 138(8489)
В первый день лета в Тюмени стартовали три крутых спортивных проекта от лидера движения Street workout России Сергея Мехнина, того самого, который несколько лет подряд проводит для горожан "Армейскую зарядку" и всевозможные тематические соревнования и конкурсы. Все они нацелены мотивировать население укреплять здоровье, причем на новой, стильной и удобной площадке в шаговой доступности от дома.

В рамках инициативного бюджетирования Мехнин при поддержке горадминистрации продвинул идею "Сам себе тренер": с июня по август тюменцы могут приходить на разминку на 76 площадок, где установлены информационные щиты с перечнем упражнений, фотографировать себя в процессе, выкладывать снимки в сторис в Инстаграмe с отметкой @workout.tmn, а за активность получать баллы в приложении UDS. Самые целеустремленные участники получат денежные призы, домашние турники, футболки. Подведение итогов и награждение тренеров "из народа" состоится в сентябре. Кроме того, до конца лета по специальному расписанию во всех административных округах города пройдет турнир на Кубок Тюмени по подтягиванию. А в рамках Raid workout команда оценит состояние площадок, построенных в прошлом году, заменит поврежденные детали (они, кстати, больше всего страдают от снегоуборочной техники в зимнее время) и там же проведет показательные мастер-классы.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Ставить зеленые турники (цвет определен паспортом общественных пространств) не только в Тюмени, но и в Тобольске, Ялуторовске, а также городах Югры и Ямала в рамках благо­устройства территорий Мехнин начал несколько лет назад. Ежегодно в каждом населенном пункте появляется до 30 таких комплексов. Организаторы говорят: это только капля в море, но дальше будет больше. Особо популярными становятся спортивные зоны в тихих дворах и скверах, где очень много деревьев и кустарников, - видимо, сама природа настраивает зожников на нужный лад.

- Как бы странно ни звучало, но на руку сыграла… пандемия: тюменцы, набравшие за самоизоляцию лишние килограммы, пошли качать пресс, отжиматься и подтягиваться на улицу, - замечает Сергей. - Чтобы площадки не пустовали в период снятия ограничений по коронавирусу, мы придумываем общественные проекты для вовлечения населения в спорт, сами подаем пример и обязательно поддерживаем обратную связь - многие просят разнообразить цветовую гамму, добавить элементов, изменить высоту снарядов

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